У Росії через дефіцит літаків повертають у стрій застарілі Ан-2, - розвідка

РФ намагається закрити кризу в авіації, відновлюючи радянські "кукурудзники"

У Російській Федерації через санкції та провал програм імпортозаміщення виник гострий дефіцит літаків малої авіації, через що влада змушена повертати в експлуатацію застарілу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Масове повернення Ан-2

За даними розвідки, Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував відновити близько 700 літаків Ан-2, які перебувають на базах зберігання.

Ці літаки, створені ще у 1940-х роках, десятиліттями забезпечували малу авіацію спочатку в СРСР, а потім у Росії.

Загалом у різних країнах було виготовлено понад 17 тисяч таких машин, однак більшість із них давно списана або знищена.

Причини кризи

У СЗРУ зазначають, що Росія не має альтернатив для заміни цих літаків.

Санкції фактично відрізали доступ до сучасної авіаційної техніки, а внутрішні проєкти не дали результату.

У результаті значна частина території країни опинилася під загрозою транспортної ізоляції.

Стан авіапарку

Наразі в активній експлуатації в Росії залишаються лише 249 літаків Ан-2, ще 276 числяться за ДОСААФ.

З 2024 року російська влада припинила списання старих машин і вже повернула в експлуатацію щонайменше 16 літаків.

При цьому питання безпеки пасажирів, як підкреслюють у розвідці, фактично не враховується.

Провал нових проєктів

Спроби створити сучасні аналоги також зазнали невдачі.

Літак "Байкал", який мав замінити Ан-2, постійно переносить сертифікацію – спочатку на 2025 рік, потім на 2026-й, а тепер уже йдеться про 2027-й.

Інший проєкт – модернізований ТВС-2МС – попри технічну успішність, був закритий у Росії.

Водночас ці літаки використовуватиме монгольська компанія, але вже з американськими двигунами.

Проблема двигунів

Ключовою перепоною для відновлення авіапарку залишаються двигуни.

Американські агрегати недоступні через санкції, а російський двигун ТВД-10Б існує лише на папері.

Фахівці оцінюють перспективи його серійного виробництва як невизначені через технічні та фінансові проблеми галузі.

Сумнівна надійність

Ініціатори проєкту стверджують, що фюзеляжі старих літаків зношені лише на третину.

Втім, галузеві експерти ставлять ці оцінки під сумнів.

У розвідці застерігають, що якщо проблему двигунів не буде вирішено, а нові літаки так і не з’являться, мешканці віддалених регіонів РФ можуть залишитися без авіасполучення.

У такому разі, як іронічно зазначають у СЗРУ, єдиною альтернативою може стати лише  гужовий транспорт.

Топ коментарі
Ан -2 це ж дитя Київського авіаційного заводу - де в 1950 р почалося серійне виробництво - нам би потім на військові перейти
22.04.2026 13:52 Відповісти
То й що? В нас вони теж відновлюються й літають. Польща, яка їх й виготовляла, активно ремонтує й експлуатує ці літаки, й чомусь не вважає це принизливим. Та й в багатьох інших країнах, вони до цих пір літають.
22.04.2026 14:03 Відповісти
Щось давно російські аеропорти БПЛА не пугали . В Україні нема аеропортів-НЕХАЙ І В КАЦАПІВ НЕ ЛІТАЮТЬ

ОКО ЗА ОКО
22.04.2026 13:56 Відповісти
Третя світова: Ан-2 проти б2
22.04.2026 13:49 Відповісти
22.04.2026 14:10 Відповісти
22.04.2026 13:52 Відповісти
У Києві їх недовго виготовляли - перенесли виробництво на територію Польщі. Київської збірки апаратів вже давно немає, всі що у експлуатації, це польська збірка.
22.04.2026 14:05 Відповісти
разом з кресленнями полякам передали і всі права на Ан-2. І хоч потім тих поляків купив Сікорський, але права на Ан-2 загадковим чином опинилися у Аеробуса. Тому якби Антонов захотів якось модернізувати Ан-2, то Аеробус не дав би дозволу на сертифікацію. Або дав би за великі гроші…
22.04.2026 16:36 Відповісти
На черзі дельтаплани.
22.04.2026 13:55 Відповісти
Останнім буде кавьор самальот.
22.04.2026 14:08 Відповісти
Це не може бути, килими-літаки це іноземні розробки, вони перейдуть на ступи баби яги
22.04.2026 14:12 Відповісти
22.04.2026 13:56 Відповісти
Чому АН-2 застарілі , в боротьбі з дронами і різними бпла вони себе непогано проявили , он американці повертають в стрій бородавочники .
22.04.2026 13:58 Відповісти
Не повертають. Ім продовжили службу до 2030 року. На цей раз остаточно.
22.04.2026 14:00 Відповісти
це якщо доживуть - їх ремонтують методом канібалізації один одного
22.04.2026 16:44 Відповісти
Україна перенесла вже до ЄС виробництво своїх двигунів? Треба зберегти спеціалістів . А возглавити це має Антонов .
І посадили вже тих , хто здав Мрію ? Де ЕКСТРАДИЦІЯ з Німеччини, чи вони вже до Аргентини рванули ? Де ордер в інтерполі?
22.04.2026 14:00 Відповісти
То й що? В нас вони теж відновлюються й літають. Польща, яка їх й виготовляла, активно ремонтує й експлуатує ці літаки, й чомусь не вважає це принизливим. Та й в багатьох інших країнах, вони до цих пір літають.
22.04.2026 14:03 Відповісти
Кацапи - "довбаки"... Могли-б у нас купувать, МС-14, турбогвинтовий двигун. Пишуть, що він у нас серійно випускається. Потужність - 1500 к/с. (тобто, на 500 к/с більше, ніж у Ан-2...)
Могли-б, ставить на свій "Байкал", чи іншу модель, подібну класом, до Ан-2 - бо уних є все - крім двигуна...
Але, за старою бандитською звичкою, вони хотіли відібрать, або вкрасти... Не вийшло...
22.04.2026 14:51 Відповісти
У нас цей двигун ставився на модернізований АН-2 під назвою АН-2-100, а у русні є щось подібне під назвою АН-3 з російським двигуном ТВД-20. Обидва так й не пішли у масову серію через низку причин. Випустили невелику кількість й на тому все заглохло. Ан-3 я бачив у нас на аеродромі "5 океан" під Києвом - вони використовувались для стрибків з парашутом.
22.04.2026 15:17 Відповісти
За щільної сітки залізниць і автодоріг, і невеликої території, нам літак, подібний до Ан-2, не сильно й потрібен... Хіба що для якихось спеціальних операцій - лісових пожеж, наприклад, з викиданням груп швидкого реагування. Для гасіння пожеж у нас є інший, спеціалізований клас літаків. Так само, як і санавіація. Моніторить територію, чи оброблять поля, або ліси, хімікатами, зараз, можна і дронами. Це набагато зручніше і точніше. Ну, ще тренувать парашутистів.
А от у кацапів, без такого - "ЖОПА"...
22.04.2026 15:36 Відповісти
Якщо не помиляюсь Китай до цих пір по ліцензії виробляє якісь копії АН-2. Теоретично можуть й в них закупити певну кількість.
А щодо того, що він нам не дуже й потрібний - згоден. Практично всі функції можуть виконувати вертольоти, чи дрони. Й для стрибків з парашутом вертоліт кращий, бо висоту набирає миттєво. АН-2 жере бензин як скажений й довго набирає висоту, особливо влітку в спеку. Зараз все вимірюється в грошах й ми, іноді з приватними стрибками попадали в мінус.
22.04.2026 15:55 Відповісти
ні антоновська і ні кацапська модернізації АН-2, так само як і китайський Y-5 не мають міжнародного сертифіката льотної пригодності ІСАО для здійснення комерційних рейсів, тому, що всі права на цей літак, загадковим чином, опинилися у Аеробуса
22.04.2026 16:57 Відповісти
Перший раз про таке чую. Нахіба аеробусу старе одоробло АН-2?) Навіть якщо б було так - срали й кацапи й китайці на міжнародні сертифікати, адже цей літак для внутрішніх рейсів.
22.04.2026 18:27 Відповісти
Все застаріле коли гроші є , коли грошей нема то все це ідеальне і нове
22.04.2026 14:06 Відповісти
У Службу зовнішньої розвідки інтернет провели?
22.04.2026 14:19 Відповісти
а там типа цесни були ? літали ці ан2 весь час
22.04.2026 14:29 Відповісти
Можна ще Т-34 познімати з п'єдесталів - ціла армія буде.
22.04.2026 14:33 Відповісти
АН-2, можна нефуйово напакувати тротилом, і відправити в якості подарунка, на расію...
22.04.2026 14:45 Відповісти
"Аналоговнет". (с.)
22.04.2026 14:46 Відповісти
Думаю що стара назва цього апарату "Біплан" недуже підходить ********* індустріальному "ривку еволюції" х*йлостану. Пропоную чмосковитам ********** назву - "Стереоплан"...
22.04.2026 15:46 Відповісти
чого ж вони застарілі , пофарбують китайською фарбою і будуть почті нові
22.04.2026 18:09 Відповісти
 
 