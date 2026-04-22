У Росії через дефіцит літаків повертають у стрій застарілі Ан-2, - розвідка

У Російській Федерації через санкції та провал програм імпортозаміщення виник гострий дефіцит літаків малої авіації, через що влада змушена повертати в експлуатацію застарілу техніку.

Служба зовнішньої розвідки України.

Масове повернення Ан-2

За даними розвідки, Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував відновити близько 700 літаків Ан-2, які перебувають на базах зберігання.

Ці літаки, створені ще у 1940-х роках, десятиліттями забезпечували малу авіацію спочатку в СРСР, а потім у Росії.

Загалом у різних країнах було виготовлено понад 17 тисяч таких машин, однак більшість із них давно списана або знищена.

Причини кризи

У СЗРУ зазначають, що Росія не має альтернатив для заміни цих літаків.

Санкції фактично відрізали доступ до сучасної авіаційної техніки, а внутрішні проєкти не дали результату.

У результаті значна частина території країни опинилася під загрозою транспортної ізоляції.

Стан авіапарку

Наразі в активній експлуатації в Росії залишаються лише 249 літаків Ан-2, ще 276 числяться за ДОСААФ.

З 2024 року російська влада припинила списання старих машин і вже повернула в експлуатацію щонайменше 16 літаків.

При цьому питання безпеки пасажирів, як підкреслюють у розвідці, фактично не враховується.

Провал нових проєктів

Спроби створити сучасні аналоги також зазнали невдачі.

Літак "Байкал", який мав замінити Ан-2, постійно переносить сертифікацію – спочатку на 2025 рік, потім на 2026-й, а тепер уже йдеться про 2027-й.

Інший проєкт – модернізований ТВС-2МС – попри технічну успішність, був закритий у Росії.

Водночас ці літаки використовуватиме монгольська компанія, але вже з американськими двигунами.

Проблема двигунів

Ключовою перепоною для відновлення авіапарку залишаються двигуни.

Американські агрегати недоступні через санкції, а російський двигун ТВД-10Б існує лише на папері.

Фахівці оцінюють перспективи його серійного виробництва як невизначені через технічні та фінансові проблеми галузі.

Сумнівна надійність

Ініціатори проєкту стверджують, що фюзеляжі старих літаків зношені лише на третину.

Втім, галузеві експерти ставлять ці оцінки під сумнів.

У розвідці застерігають, що якщо проблему двигунів не буде вирішено, а нові літаки так і не з’являться, мешканці віддалених регіонів РФ можуть залишитися без авіасполучення.

У такому разі, як іронічно зазначають у СЗРУ, єдиною альтернативою може стати лише гужовий транспорт.

