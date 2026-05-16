Російський авіапром у кризі: РФ продовжує ресурс Sukhoi Superjet замість нових літаків, - СЗР

Міністерство промисловості і торгівлі РФ оголосило тендер на продовження ресурсу літаків Sukhoi Superjet 100 вартістю 60,6 млн доларів із дедлайном до грудня 2028 року. Це рішення фактично стало визнанням серйозних проблем у реалізації програми відродження російської авіаційної промисловості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Програма модернізації SSJ100 фактично зірвана

Комплексна програма розвитку авіагалузі РФ до 2030 року, затверджена у 2022 році, передбачала передачу авіакомпаніям 42 модернізованих SSJ100, однак наразі поставлено лише 12 машин.

Без нового двигуна ПД-8 серійне виробництво оновленої версії літака неможливе, а сам проєкт фактично залишається заблокованим.

Аналогічні труднощі спіткали:

МС-21;

Іл-114-300;

Ту-214;

Іл-96-300.

Із запланованих масштабних поставок до авіакомпаній реально надійшов лише один додатковий Ту-214.

Кремль переходить від виробництва нових літаків до продовження ресурсу старих

Тепер російська влада замість нових літаків намагається збільшити термін служби старих бортів. Йдеться про продовження ресурсу SSJ100 до 20 років та збільшення допустимого нальоту.

У СЗР наголошують: через мізерну для авіагалузі вартість контракту це більше схоже на "паперове" продовження ресурсу, а не на реальну технічну модернізацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Провал імпортозаміщення: У Росії хочуть удвічі продовжити термін служби старих літаків

Окремою проблемою залишається залежність російських Superjet від французьких двигунів SaM146, які вироблялися спільно з компанією Safran. Після початку повномасштабної війни французька сторона вийшла з російського ринку.

Відсутність відповідальності за ремонт двигунів

При цьому російська компанія "ОДК-Сатурн" відмовляється брати на себе повну відповідальність за двигуни, що ускладнює капітальні ремонти та технічне обслуговування.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що навіть офіційні плани кремля щодо частки російських літаків у власному авіапарку довелося суттєво знижувати. Якщо раніше Москва розраховувала довести цей показник до 80% до 2030 року, то тепер орієнтир знизили до 50%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії через дефіцит літаків повертають у стрій застарілі Ан-2, - розвідка

Насправді ж, за даними СЗР, станом на травень 2026 року частка російських літаків у флоті авіакомпаній РФ становить лише близько 19%.

"Продовження ресурсу SSJ100 — не технічне рішення, а спосіб приховати катастрофу", — наголосили у розвідці.

Про аварії Sukhoi Superjet читайте тут.