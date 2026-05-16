Оккупанты более 70 раз нанесли удары по Днепропетровщине: один погибший и девять раненых, в том числе - двое детей

В течение дня 16 мая российские войска более 70 раз атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская и Мировская громады.

Повреждены инфраструктура, административные здания, АЗС, детский сад, магазин, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.

В результате вражеских ударов погиб 38-летний мужчина. Пострадали 9 человек. Двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении. В том числе, и дети - 10-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Криворожский район

В Криворожье россияне нанесли удары по самому Кривому Рогу и Зеленодольской громаде. Разрушена инфраструктура и предприятие.

