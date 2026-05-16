Окупанти понад 70 разів ударили по Дніпропетровщині: один загиблий і дев’ятеро поранених, зокрема двоє дітей

Упродовж дня 16 травня російські війська понад 70 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами, інаслідоу чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівлі, АЗС, дитсадок, магазин, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, авто.

Унаслідок ворожих ударів загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей. Двох госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні. У тому числі й діти – 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик.

Криворізький район

На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечені інфраструктура та підприємство.

