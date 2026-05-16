УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8973 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
571 1

Окупанти понад 70 разів ударили по Дніпропетровщині: один загиблий і дев’ятеро поранених, зокрема двоє дітей

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня 16 травня російські війська понад 70 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами, інаслідоу чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівлі, АЗС, дитсадок, магазин, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, авто.

Унаслідок ворожих ударів загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей. Двох госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні. У тому числі й діти – 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі. Є руйнування

Криворізький район

На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечені інфраструктура та підприємство.

Також дивіться: Ворог понад 20 разів атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалий. ФОТО

Автор: 

обстріл (33976) Дніпропетровська область (5008) Криворізький район (378) Нікопольський район (757)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як я розумію, параша нарощує обстріли і навантаження на спасителів нарощується
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання

тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців

А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну

НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
показати весь коментар
16.05.2026 18:53 Відповісти
 
 