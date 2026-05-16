Окупанти понад 70 разів ударили по Дніпропетровщині: один загиблий і дев’ятеро поранених, зокрема двоє дітей
Упродовж дня 16 травня російські війська понад 70 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами, інаслідоу чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади.
Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівлі, АЗС, дитсадок, магазин, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, авто.
Унаслідок ворожих ударів загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей. Двох госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні. У тому числі й діти – 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик.
Криворізький район
На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечені інфраструктура та підприємство.
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання
тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців
А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну
НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ