Оборонная продукция в Европе за два года подорожала более чем на 50%, - глава Минобороны Эстонии Певкур

В европейских странах наблюдается рост цен на оборонную продукцию. За последние два года цены в некоторых случаях выросли более чем на 50% из-за увеличения расходов стран НАТО на оборону.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на конференции по вопросам безопасности имени Леннарта Мэри в Таллинне, передает агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подорожание оборонной продукции

"Цены растут. Я постоянно веду переговоры со своим национальным директором по вопросам вооружения. Мы видим, что если два года назад мы покупали что-то, а теперь хотим увеличить объемы закупки того же товара, то цена на некоторые позиции выросла на 50–60%", — сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Причины подорожания

Стремительное подорожание оружия и военной техники происходит на фоне того, что Европа столкнулась с необходимостью перевооружения.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, Европе приходится брать на себя основную часть поставок для Украины, поскольку США переключают свое внимание на другие направления.

Певкур связал дефицит оружия на рынке с тем, что европейская оборонная промышленность не готова инвестировать в расширение мощностей, пока страны не подпишут долгосрочные контракты.

Он заявил, что у Европы нет времени ждать до 2030 года, чтобы улучшить военную готовность, поскольку "лучшее время для России оттеснить НАТО" может наступить уже в этом или следующем году.

"Если промышленность не понимает, что на рынке будет много денег, то вы опоздали", — отметил Певкур, добавив, что расходы должны оставаться на высоком уровне в течение длительного времени.

