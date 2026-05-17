РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7852 посетителя онлайн
Новости Евровидение Евровидение-2026
14 370 87

Болгария победила на Евровидении-2026: Украина заняла 9-е место. ВИДЕО

На песенном конкурсе "Евровидение" в этом году победила Болгария

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Победила Болгария

Представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga получила 516 баллов от жюри и зрителей в финале конкурса.

Выступление победительницы

Второе и третье место на конкурсе заняли Израиль и Румыния соответственно. В пятерку финалистов также вошли Австралия и Италия.

Євробачення

Результат Украины

Представительница Украины Leléka с песней Ridnym заняла 9 место.

Лелека

Украина всего получила 221 балл: 54 балла от жюри и 167 — от зрителей.

Leléka выступала под номером 7. После окончания выступления певица выкрикнула со сцены "Слава Украине!" и показала жест в виде трезубца.

Выступление Leléka

Напомним, что Евровидение в 2026 году принимала Вена. В этом году в финале приняли участие 25 стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина прошла в финал Евровидения 2026

Автор: 

Евровидение (766) конкурс (1136) музыка (812)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Переможна пісня - лайно.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:30 Ответить
+19
Болгарія - дивитися можна, слухати -ні. Балаган якийсь((
показать весь комментарий
17.05.2026 02:17 Ответить
+15
Сердючка 2.0 Тільки цицьки справжні...
показать весь комментарий
17.05.2026 05:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дивне голосування і результати, як завжди на тому євробаченні. Ми 9-ті
показать весь комментарий
17.05.2026 02:09 Ответить
А Ви дивились? Чи "нє сматрєл но асуждаю"?
показать весь комментарий
17.05.2026 07:19 Ответить
Шоу фріків
показать весь комментарий
17.05.2026 07:25 Ответить
Болгарська переможниця - це просто жах ,
що пісня , що виконання 🤬
показать весь комментарий
17.05.2026 14:57 Ответить
оголосіть весь список!
показать весь комментарий
17.05.2026 02:11 Ответить
Хабадраіль на 2-му 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.05.2026 02:12 Ответить
Ельфійка?
показать весь комментарий
17.05.2026 08:10 Ответить
Українці Європи молодці але не достатньо для перемоги України цього разу.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:12 Ответить
Після голосування жюрі у України було всього навсього 50+- балів. Хотілося б глянути на те жюрі.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:14 Ответить
Жюрі чекає мабуть на російський чобіт. Навіть Молдова (жюрі) дала Україні 0 пунктів.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:17 Ответить
55 балів
показать весь комментарий
17.05.2026 02:33 Ответить
Те що ми в топ-10 це вже норм.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:16 Ответить
Болгарія - дивитися можна, слухати -ні. Балаган якийсь((
показать весь комментарий
17.05.2026 02:17 Ответить
Там змінився уряд на дрейфуючий, ось їм дали перемогу щоб країна в сторону мацковії не дивилась. Це все політика. Все в житті - політика.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:20 Ответить
Точно, танцювальна частина поставлена гарно, а вокалу ніякого.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:41 Ответить
Сердючка 2.0 Тільки цицьки справжні...
показать весь комментарий
17.05.2026 05:12 Ответить
👍
показать весь комментарий
17.05.2026 07:09 Ответить
Я таки старый ... Как Молдова и Греция смогли войти в 10-ку ?
показать весь комментарий
17.05.2026 02:27 Ответить
Переможна пісня - лайно.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:30 Ответить
Результати голосування національних жюрі по Україні, хто нам скільуи дав балів:
Швейцарія 12 , Азербайджан 10, Польша 1, Израіль 1, Франція 6, Италия 7, Британія 7, Латвія 7, Румунія 1.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:31 Ответить
Як на мене, то перше місце заслуговує Італія. Цей співак Да Вінчі виконав чудову пісню. І доречі глядачі дали йому більш високі бали ніж жюрі, як і нам. Лелека точно заслуговує увійти у першу п'ятірку.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:37 Ответить
Как по мне , то лучшая песня была у Израиля
показать весь комментарий
17.05.2026 02:57 Ответить
Теж гарний виступ, друге місце це дуже добре для будь якого виконавця.
показать весь комментарий
17.05.2026 03:18 Ответить
*****. Зате нам не треба буде тратити величезні гроші на проведення конкурсу під час війни.
показать весь комментарий
17.05.2026 02:47 Ответить
Нам би тут ніхто й не дозволив би проводити
показать весь комментарий
17.05.2026 04:40 Ответить
Ми не проводили б його у себе, а передали іншій країні як це вже було
показать весь комментарий
17.05.2026 07:21 Ответить
Як кажуть, таки змогла пробитися в девʼятку ( двадцятку, тридцятку, ітд ) сильніших.
показать весь комментарий
17.05.2026 03:20 Ответить
І дивилась як ці жюрі від країн зовсім не давали Україні нічого . Якійсь позор . А людські голоси одразу витягли нашу Лелеку уперед.
В Лелекі красивий голос , але євробачення - це шоу , а не опера. Он і літвін нічого не получив, а азербайджанка навіть не попала у фінал
Треба робити висновки - українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі . Треба обирати на виступи ШОУМЕНОВ , а не оперних співаків .
Ось Клавдія Петрівна разом з Пивоваром своїм Барабаном Точно би положили Європу до своїх ніг. Пісня має бути молодой і активной.

і я б подякувала українців у Європі ЗА ГОЛОСИ
показать весь комментарий
17.05.2026 06:26 Ответить
Цих жюрі було вроде 35 , і усі музиканти
показать весь комментарий
17.05.2026 09:18 Ответить
Українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі-
- насправді обирають наші люди голосуванням, а не тільки жюрі.
Значить у українців просто кращий смак, чим у людей/жюрі інших країн.
дякуємо українців в Європі)
показать весь комментарий
17.05.2026 09:17 Ответить
Цих жюрі було вроде 35 , і усі музиканти
показать весь комментарий
17.05.2026 09:19 Ответить
Твій коментар трохи не в тему. Бо фраза "Українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі"- це була твоя цитата з твого коментаря. Це не мої слова, а твої.)
Але ще раз, не тільки жюрі не вирішує. Так само у нацотборі , 50 на 50 голоса жюрі і глядачі. І ті і ті дали Лелеці по 10 балів. Тому я і сказав, -значить у українців просто кращий смак.
І пісня Лелеки була найкраща з вокальної точкі зору на конкурсі, я дивився разбор багатьох західних викладачів вокалу.
І я сам трохи займавс вокалом і так вважаю теж.
Просто, кажуть ті самі викладачі вокалу, був провалена постановка, на сцені було зробити щось яскраве. Тоді вошла би в топ 100%, бо пісня сама по собі чудова.
показать весь комментарий
17.05.2026 09:43 Ответить
Я згідна , що пісня і голос в неї класні. Але які постановки можно робити під оперний голос?
ні Літовцу , ані Албанцю це не допомогло
Так що я права
показать весь комментарий
17.05.2026 10:46 Ответить
В неї взагалі не оперний голос. Вона джазова співачка. Пісня - теж не оперна, просто щось середнє між піснями з діснеєвських мультфільмів, і зовсім трохи народного співу. Джамала теж співала з добрим вокалом пісню, але в неї ще було зроблено лазерне шоу красиве. Тому і перемогла.
І у чому ви праві, що погані українці в національному отборі - смсками проголосували не за ту співачку?
Які погані українці)
показать весь комментарий
17.05.2026 11:51 Ответить
Якісь афро-полінезійські мотиви.
показать весь комментарий
17.05.2026 06:27 Ответить
Цікаво що европейській стіль був у не ПОНАІХАВШИХ ( Ізраїль, Мальта, Монро ), а самі мешканці Європи виконували афрікінські танці з воплями
показать весь комментарий
17.05.2026 06:41 Ответить
Взагалі Мальта - це беззаперечно Європа. І географічно, і політично, і історично.
показать весь комментарий
17.05.2026 08:08 Ответить
Азербайджан тєж Європа, але французський шансон поють у Франції
я пишу про європейську класику
показать весь комментарий
17.05.2026 09:20 Ответить
А Монро - це де?
показать весь комментарий
17.05.2026 08:12 Ответить
Монро - це Франція , але вона народилась та жила в США
показать весь комментарий
17.05.2026 09:10 Ответить
Ось вона співала хрестоматійно по французькі, а етнічні європейці робили АФРІКАНСЬКІ пісні
показать весь комментарий
17.05.2026 09:13 Ответить
Бангаранга- це повне лайно!
показать весь комментарий
17.05.2026 06:49 Ответить
Враховуючі, що міжнародні жюрі геть усі тягнули Болгарію - може бути політическьким рішенням
показать весь комментарий
17.05.2026 09:15 Ответить
Щоб зайняти 100% перше місце для цього потрібно виконати ряд умов:
- виконавець має бути **********, краще щоб їх була пара
- виконавець має змінтити стать і під час співу показати оголені пришиті генеталії
- виконавець повинен бути палестинського походження
показать весь комментарий
17.05.2026 07:18 Ответить
👍
показать весь комментарий
17.05.2026 09:22 Ответить
Кому потрібне це фрік-шоу?
показать весь комментарий
17.05.2026 07:27 Ответить
Політика, трохи трешу для медіа, а взагалі не знаю хто цю хрінь дивиться.
показать весь комментарий
17.05.2026 07:33 Ответить
Уххх. Кров з вух)) хоча вчора ввечері під таке гарцював би під кальвадос залюбки))) ну і мадама цицькаста надутетька норм, мабудь пасічниця, бо трохи бджоли покусали
показать весь комментарий
17.05.2026 07:32 Ответить
Это Евровиденье кто-то еще смотрит вообще? Там же все подстроено точно так же, как и на Оскаре! Я вообще удивлен как это Израилю не дали победу!
показать весь комментарий
17.05.2026 07:40 Ответить
Якась муйня - фріки
показать весь комментарий
17.05.2026 07:47 Ответить
У нас фріки державою керують і нічого...
показать весь комментарий
17.05.2026 09:48 Ответить
А в Україні немає проблем, залишилось лише переживати за Євробачення, вболівати за футбол і різні конкурси
показать весь комментарий
17.05.2026 08:36 Ответить
10000% Ваша правда. кожен день українці гинуть, а тут свято в разгарі. про міндічей вже забули. 73% ви гній в Україні.
показать весь комментарий
17.05.2026 08:58 Ответить
Від "музики",яка вдень і вночі за вікном, вже забуваєш, що є й інша...(
показать весь комментарий
17.05.2026 09:26 Ответить
Австралія, що посіла четверте місце, я так розумію, знаходиться у Європі?!!
показать весь комментарий
17.05.2026 08:49 Ответить
Губернаторство Великобритании)
показать весь комментарий
17.05.2026 09:04 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2026 09:51 Ответить
Уже да. Прибило течением к Европе
показать весь комментарий
17.05.2026 10:14 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2026 10:21 Ответить
Не болел за Израиль, но у них номер был шикарный, куда "болгарке" С надутыми губами, большими сиськами и бровями из 90-х)))
показать весь комментарий
17.05.2026 09:07 Ответить
Могло бути й гірше. Є люди, які The Beatles вважають музикою
показать весь комментарий
17.05.2026 09:14 Ответить
Шляпа це Євробачення,і пісня переможець якийсь шлак,і виконання циганщина ,банка рамка відстій.Європі треба це,веселощі і губаті діви,а не війна ,вокал,страждання і філософські тексти.
показать весь комментарий
17.05.2026 09:15 Ответить
Збірна епілептиків Болгарії. Чекав, коли піну з ротів пустять. А ВЗАГАЛІ - ЦЕ ШАБАШ ПІД ЧАС ЧУМИ. Хтось може уявити, щоб до прикладу у 1943 щось подібне відбувалось взагалі, особливо за участі воюючої країни, у якій щодня гине населення? ЯКИЙСЬ .ИЗДЕЦЬ. Збір ЛГБТшників.
показать весь комментарий
17.05.2026 09:43 Ответить
Я думав таке сміття вже не показують, чим більший підарас з невизначеною орієнтацією, тим більше шансів на перемогу.
показать весь комментарий
17.05.2026 10:02 Ответить
Жюрі та глядачі либонь були загіпнотизовані її стрибаючими цицьками, інакше пояснити перемогу цього трешу неможливо.
Чесно кажучи, я й від нашого номеру був не в захваті, незважаючи на потужний вокал Лелеки, сама композиція особливого захвату не викликала. Але щоб перемогло оце... І тепер його мають на всіх радіостанціях крутити. Хтозна-шо і з боку бантик цьогорічне Євробачення...
показать весь комментарий
17.05.2026 10:11 Ответить
А що в цьому конкурсі робить ізраєль? як вони сюди притерлись? )))
показать весь комментарий
17.05.2026 10:30 Ответить
"А що в цьому конкурсі робить ізраєль?"

австралия вопросов не вызывает?
показать весь комментарий
17.05.2026 10:41 Ответить
Це вже не Євробачення те що було колись, років 20 тому. Там віддавали перевагу голосу, пісні, симпатії виконавцям, майстерність, оформленні. А зараз це заполітизоване збіговисько для заробляння грошей. Тфу!
показать весь комментарий
17.05.2026 11:21 Ответить
Пздць, якщо це перемоець, то інших я навіть дивитись не буду
показать весь комментарий
17.05.2026 10:35 Ответить
Оце шлак Нам точно потрібно в ЄС?
показать весь комментарий
17.05.2026 10:37 Ответить
Радий, що не дивлюся це лайно.
Метал -форева🤘
показать весь комментарий
17.05.2026 10:39 Ответить
чтобы там не говорили, а бангаранги у нее неплохие
показать весь комментарий
17.05.2026 10:43 Ответить
Світ зійшов з розуму... За таке лайно віддають голоси, це взагалі дебілізм якийсь...
показать весь комментарий
17.05.2026 11:18 Ответить
Пісня "Лелеки" чимось нагадує пісню з "Титаніка". Вчорашній день. Нуль креативу. Як їй вдалося зайняти 9 місце незрозуміло...
показать весь комментарий
17.05.2026 11:19 Ответить
Мулатка співає щось на кшталт "чунга-чанга".Але в "чунга-чанга" є якась мелодія і якість слова,а тут нема буквально нічого,окрім дебільного кривляння.
показать весь комментарий
17.05.2026 11:32 Ответить
Типа больше у нас проблем нет?
показать весь комментарий
17.05.2026 12:04 Ответить
що це було ? )
показать весь комментарий
17.05.2026 13:13 Ответить
А чому Німеччина так мало отримула балів.
показать весь комментарий
17.05.2026 13:50 Ответить
хоспадіпрасті - у неї квадратні груди ??

приспів заводний, а так, слабувато
показать весь комментарий
17.05.2026 14:14 Ответить
Вельми здивований 2 місцем Ізраїлю. Думав європейські жалільники невинних мальчіків у сандаліках і з калашами ніяких балів не дадуть.
показать весь комментарий
17.05.2026 14:27 Ответить
 
 