Болгария победила на Евровидении-2026: Украина заняла 9-е место. ВИДЕО
На песенном конкурсе "Евровидение" в этом году победила Болгария.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Победила Болгария
Представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga получила 516 баллов от жюри и зрителей в финале конкурса.
Выступление победительницы
Второе и третье место на конкурсе заняли Израиль и Румыния соответственно. В пятерку финалистов также вошли Австралия и Италия.
Результат Украины
Представительница Украины Leléka с песней Ridnym заняла 9 место.
Украина всего получила 221 балл: 54 балла от жюри и 167 — от зрителей.
Leléka выступала под номером 7. После окончания выступления певица выкрикнула со сцены "Слава Украине!" и показала жест в виде трезубца.
Выступление Leléka
Напомним, что Евровидение в 2026 году принимала Вена. В этом году в финале приняли участие 25 стран.
що пісня , що виконання 🤬
Швейцарія 12 , Азербайджан 10, Польша 1, Израіль 1, Франція 6, Италия 7, Британія 7, Латвія 7, Румунія 1.
В Лелекі красивий голос , але євробачення - це шоу , а не опера. Он і літвін нічого не получив, а азербайджанка навіть не попала у фінал
Треба робити висновки - українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі . Треба обирати на виступи ШОУМЕНОВ , а не оперних співаків .
Ось Клавдія Петрівна разом з Пивоваром своїм Барабаном Точно би положили Європу до своїх ніг. Пісня має бути молодой і активной.
і я б подякувала українців у Європі ЗА ГОЛОСИ
- насправді обирають наші люди голосуванням, а не тільки жюрі.
Значить у українців просто кращий смак, чим у людей/жюрі інших країн.
дякуємо українців в Європі)
Але ще раз, не тільки жюрі не вирішує. Так само у нацотборі , 50 на 50 голоса жюрі і глядачі. І ті і ті дали Лелеці по 10 балів. Тому я і сказав, -значить у українців просто кращий смак.
І пісня Лелеки була найкраща з вокальної точкі зору на конкурсі, я дивився разбор багатьох західних викладачів вокалу.
І я сам трохи займавс вокалом і так вважаю теж.
Просто, кажуть ті самі викладачі вокалу, був провалена постановка, на сцені було зробити щось яскраве. Тоді вошла би в топ 100%, бо пісня сама по собі чудова.
ні Літовцу , ані Албанцю це не допомогло
Так що я права
І у чому ви праві, що погані українці в національному отборі - смсками проголосували не за ту співачку?
Які погані українці)
я пишу про європейську класику
- виконавець має бути **********, краще щоб їх була пара
- виконавець має змінтити стать і під час співу показати оголені пришиті генеталії
- виконавець повинен бути палестинського походження
Чесно кажучи, я й від нашого номеру був не в захваті, незважаючи на потужний вокал Лелеки, сама композиція особливого захвату не викликала. Але щоб перемогло оце... І тепер його мають на всіх радіостанціях крутити. Хтозна-шо і з боку бантик цьогорічне Євробачення...
австралия вопросов не вызывает?
Метал -форева🤘
приспів заводний, а так, слабувато