Болгарія перемогла на Євробаченні-2026. Україна посіла 9-те місце. ВIДЕО
На цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" перемогла Болгарія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перемогла Болгарія
Представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga отримала 516 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу.
Виступ переможниці
Друге та третє місце на конкурсі посіли Ізраїль та Румунія відповідно. До п'ятірки фіналістів також увійшли Австралія та Італія.
Результат України
Представниця України Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.
Україна загалом отримала 221 бал: 54 бали від журі і 167 — від глядачів.
Leléka виступала під номером 7. Після закінчення виступу співачка вигукнула зі сцени "Слава Україні!" і показала жест у вигляді тризуба.
Виступ Leléka
Нагадаємо, що Євробачення у 2026 році приймав Відень. Цьогоріч у фіналі взяли участь 25 країн.
Швейцарія 12 , Азербайджан 10, Польша 1, Израіль 1, Франція 6, Италия 7, Британія 7, Латвія 7, Румунія 1.
В Лелекі красивий голос , але євробачення - це шоу , а не опера. Он і літвін нічого не получив, а азербайджанка навіть не попала у фінал
Треба робити висновки - українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі . Треба обирати на виступи ШОУМЕНОВ , а не оперних співаків .
Ось Клавдія Петрівна разом з Пивоваром своїм Барабаном Точно би положили Європу до своїх ніг. Пісня має бути молодой і активной.
і я б подякувала українців у Європі ЗА ГОЛОСИ
- насправді обирають наші люди голосуванням, а не тільки жюрі.
Значить у українців просто кращий смак, чим у людей/жюрі інших країн.
дякуємо українців в Європі)
Але ще раз, не тільки жюрі не вирішує. Так само у нацотборі , 50 на 50 голоса жюрі і глядачі. І ті і ті дали Лелеці по 10 балів. Тому я і сказав, -значить у українців просто кращий смак.
І пісня Лелеки була найкраща з вокальної точкі зору на конкурсі, я дивився разбор багатьох західних викладачів вокалу.
І я сам трохи займавс вокалом і так вважаю теж.
Просто, кажуть ті самі викладачі вокалу, був провалена постановка, на сцені було зробити щось яскраве. Тоді вошла би в топ 100%, бо пісня сама по собі чудова.
ні Літовцу , ані Албанцю це не допомогло
Так що я права
я пишу про європейську класику
- виконавець має бути **********, краще щоб їх була пара
- виконавець має змінтити стать і під час співу показати оголені пришиті генеталії
- виконавець повинен бути палестинського походження
Чесно кажучи, я й від нашого номеру був не в захваті, незважаючи на потужний вокал Лелеки, сама композиція особливого захвату не викликала. Але щоб перемогло оце... І тепер його мають на всіх радіостанціях крутити. Хтозна-шо і з боку бантик цьогорічне Євробачення...
австралия вопросов не вызывает?
Метал -форева🤘