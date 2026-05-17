Болгарія перемогла на Євробаченні-2026. Україна посіла 9-те місце. ВIДЕО

На цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" перемогла Болгарія.

Перемогла Болгарія

Представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga отримала 516 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге та третє місце на конкурсі посіли Ізраїль та Румунія відповідно. До п'ятірки фіналістів також увійшли Австралія та Італія.

Результат України

Представниця України Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

Україна загалом отримала 221 бал: 54 бали від журі і 167 — від глядачів.

Leléka виступала під номером 7. Після закінчення виступу співачка вигукнула зі сцени "Слава Україні!" і показала жест у вигляді тризуба.

Нагадаємо, що Євробачення у 2026 році приймав Відень. Цьогоріч у фіналі взяли участь 25 країн.

