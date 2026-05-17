УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8551 відвідувач онлайн
Новини Євробачення Євробачення-2026
10 961 76

Болгарія перемогла на Євробаченні-2026. Україна посіла 9-те місце. ВIДЕО

На цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" перемогла Болгарія. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перемогла Болгарія

Представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga отримала 516 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Виступ переможниці

Друге та третє місце на конкурсі посіли Ізраїль та Румунія відповідно. До п'ятірки фіналістів також увійшли Австралія та Італія.

Євробачення

Результат України

Представниця України Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

Лелека

Україна загалом отримала 221 бал: 54 бали від журі і 167 — від глядачів.

Leléka виступала під номером 7. Після закінчення виступу співачка вигукнула зі сцени "Слава Україні!" і показала жест у вигляді тризуба.

Виступ Leléka

Нагадаємо, що Євробачення у 2026 році приймав Відень. Цьогоріч у фіналі взяли участь 25 країн.

Читайте також: Україна пройшла до фіналу Євробачення 2026

Автор: 

Євробачення (601) конкурс (1316) музика (525)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Переможна пісня - лайно.
показати весь коментар
17.05.2026 02:30 Відповісти
+11
Болгарія - дивитися можна, слухати -ні. Балаган якийсь((
показати весь коментар
17.05.2026 02:17 Відповісти
+10
Жюрі чекає мабуть на російський чобіт. Навіть Молдова (жюрі) дала Україні 0 пунктів.
показати весь коментар
17.05.2026 02:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дивне голосування і результати, як завжди на тому євробаченні. Ми 9-ті
показати весь коментар
17.05.2026 02:09 Відповісти
А Ви дивились? Чи "нє сматрєл но асуждаю"?
показати весь коментар
17.05.2026 07:19 Відповісти
Шоу фріків
показати весь коментар
17.05.2026 07:25 Відповісти
оголосіть весь список!
показати весь коментар
17.05.2026 02:11 Відповісти
Хабадраіль на 2-му 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.05.2026 02:12 Відповісти
Ельфійка?
показати весь коментар
17.05.2026 08:10 Відповісти
Українці Європи молодці але не достатньо для перемоги України цього разу.
показати весь коментар
17.05.2026 02:12 Відповісти
Після голосування жюрі у України було всього навсього 50+- балів. Хотілося б глянути на те жюрі.
показати весь коментар
17.05.2026 02:14 Відповісти
Жюрі чекає мабуть на російський чобіт. Навіть Молдова (жюрі) дала Україні 0 пунктів.
показати весь коментар
17.05.2026 02:17 Відповісти
55 балів
показати весь коментар
17.05.2026 02:33 Відповісти
Те що ми в топ-10 це вже норм.
показати весь коментар
17.05.2026 02:16 Відповісти
Болгарія - дивитися можна, слухати -ні. Балаган якийсь((
показати весь коментар
17.05.2026 02:17 Відповісти
Там змінився уряд на дрейфуючий, ось їм дали перемогу щоб країна в сторону мацковії не дивилась. Це все політика. Все в житті - політика.
показати весь коментар
17.05.2026 02:20 Відповісти
Точно, танцювальна частина поставлена гарно, а вокалу ніякого.
показати весь коментар
17.05.2026 02:41 Відповісти
Сердючка 2.0 Тільки цицьки справжні...
показати весь коментар
17.05.2026 05:12 Відповісти
👍
показати весь коментар
17.05.2026 07:09 Відповісти
Я таки старый ... Как Молдова и Греция смогли войти в 10-ку ?
показати весь коментар
17.05.2026 02:27 Відповісти
Переможна пісня - лайно.
показати весь коментар
17.05.2026 02:30 Відповісти
Результати голосування національних жюрі по Україні, хто нам скільуи дав балів:
Швейцарія 12 , Азербайджан 10, Польша 1, Израіль 1, Франція 6, Италия 7, Британія 7, Латвія 7, Румунія 1.
показати весь коментар
17.05.2026 02:31 Відповісти
Як на мене, то перше місце заслуговує Італія. Цей співак Да Вінчі виконав чудову пісню. І доречі глядачі дали йому більш високі бали ніж жюрі, як і нам. Лелека точно заслуговує увійти у першу п'ятірку.
показати весь коментар
17.05.2026 02:37 Відповісти
Как по мне , то лучшая песня была у Израиля
показати весь коментар
17.05.2026 02:57 Відповісти
Теж гарний виступ, друге місце це дуже добре для будь якого виконавця.
показати весь коментар
17.05.2026 03:18 Відповісти
*****. Зате нам не треба буде тратити величезні гроші на проведення конкурсу під час війни.
показати весь коментар
17.05.2026 02:47 Відповісти
Нам би тут ніхто й не дозволив би проводити
показати весь коментар
17.05.2026 04:40 Відповісти
Ми не проводили б його у себе, а передали іншій країні як це вже було
показати весь коментар
17.05.2026 07:21 Відповісти
Як кажуть, таки змогла пробитися в девʼятку ( двадцятку, тридцятку, ітд ) сильніших.
показати весь коментар
17.05.2026 03:20 Відповісти
І дивилась як ці жюрі від країн зовсім не давали Україні нічого . Якійсь позор . А людські голоси одразу витягли нашу Лелеку уперед.
В Лелекі красивий голос , але євробачення - це шоу , а не опера. Он і літвін нічого не получив, а азербайджанка навіть не попала у фінал
Треба робити висновки - українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі . Треба обирати на виступи ШОУМЕНОВ , а не оперних співаків .
Ось Клавдія Петрівна разом з Пивоваром своїм Барабаном Точно би положили Європу до своїх ніг. Пісня має бути молодой і активной.

і я б подякувала українців у Європі ЗА ГОЛОСИ
показати весь коментар
17.05.2026 06:26 Відповісти
Цих жюрі було вроде 35 , і усі музиканти
показати весь коментар
17.05.2026 09:18 Відповісти
Українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі-
- насправді обирають наші люди голосуванням, а не тільки жюрі.
Значить у українців просто кращий смак, чим у людей/жюрі інших країн.
дякуємо українців в Європі)
показати весь коментар
17.05.2026 09:17 Відповісти
Цих жюрі було вроде 35 , і усі музиканти
показати весь коментар
17.05.2026 09:19 Відповісти
Твій коментар трохи не в тему. Бо фраза "Українське жюрі по відбору просто не орієнтується в конкурсі"- це була твоя цитата з твого коментаря. Це не мої слова, а твої.)
Але ще раз, не тільки жюрі не вирішує. Так само у нацотборі , 50 на 50 голоса жюрі і глядачі. І ті і ті дали Лелеці по 10 балів. Тому я і сказав, -значить у українців просто кращий смак.
І пісня Лелеки була найкраща з вокальної точкі зору на конкурсі, я дивився разбор багатьох західних викладачів вокалу.
І я сам трохи займавс вокалом і так вважаю теж.
Просто, кажуть ті самі викладачі вокалу, був провалена постановка, на сцені було зробити щось яскраве. Тоді вошла би в топ 100%, бо пісня сама по собі чудова.
показати весь коментар
17.05.2026 09:43 Відповісти
Я згідна , що пісня і голос в неї класні. Але які постановки можно робити під оперний голос?
ні Літовцу , ані Албанцю це не допомогло
Так що я права
показати весь коментар
17.05.2026 10:46 Відповісти
Якісь афро-полінезійські мотиви.
показати весь коментар
17.05.2026 06:27 Відповісти
Цікаво що европейській стіль був у не ПОНАІХАВШИХ ( Ізраїль, Мальта, Монро ), а самі мешканці Європи виконували афрікінські танці з воплями
показати весь коментар
17.05.2026 06:41 Відповісти
Взагалі Мальта - це беззаперечно Європа. І географічно, і політично, і історично.
показати весь коментар
17.05.2026 08:08 Відповісти
Азербайджан тєж Європа, але французський шансон поють у Франції
я пишу про європейську класику
показати весь коментар
17.05.2026 09:20 Відповісти
А Монро - це де?
показати весь коментар
17.05.2026 08:12 Відповісти
Монро - це Франція , але вона народилась та жила в США
показати весь коментар
17.05.2026 09:10 Відповісти
Ось вона співала хрестоматійно по французькі, а етнічні європейці робили АФРІКАНСЬКІ пісні
показати весь коментар
17.05.2026 09:13 Відповісти
Бангаранга- це повне лайно!
показати весь коментар
17.05.2026 06:49 Відповісти
Враховуючі, що міжнародні жюрі геть усі тягнули Болгарію - може бути політическьким рішенням
показати весь коментар
17.05.2026 09:15 Відповісти
Щоб зайняти 100% перше місце для цього потрібно виконати ряд умов:
- виконавець має бути **********, краще щоб їх була пара
- виконавець має змінтити стать і під час співу показати оголені пришиті генеталії
- виконавець повинен бути палестинського походження
показати весь коментар
17.05.2026 07:18 Відповісти
👍
показати весь коментар
17.05.2026 09:22 Відповісти
Кому потрібне це фрік-шоу?
показати весь коментар
17.05.2026 07:27 Відповісти
Політика, трохи трешу для медіа, а взагалі не знаю хто цю хрінь дивиться.
показати весь коментар
17.05.2026 07:33 Відповісти
Уххх. Кров з вух)) хоча вчора ввечері під таке гарцював би під кальвадос залюбки))) ну і мадама цицькаста надутетька норм, мабудь пасічниця, бо трохи бджоли покусали
показати весь коментар
17.05.2026 07:32 Відповісти
Это Евровиденье кто-то еще смотрит вообще? Там же все подстроено точно так же, как и на Оскаре! Я вообще удивлен как это Израилю не дали победу!
показати весь коментар
17.05.2026 07:40 Відповісти
Якась муйня - фріки
показати весь коментар
17.05.2026 07:47 Відповісти
У нас фріки державою керують і нічого...
показати весь коментар
17.05.2026 09:48 Відповісти
А в Україні немає проблем, залишилось лише переживати за Євробачення, вболівати за футбол і різні конкурси
показати весь коментар
17.05.2026 08:36 Відповісти
10000% Ваша правда. кожен день українці гинуть, а тут свято в разгарі. про міндічей вже забули. 73% ви гній в Україні.
показати весь коментар
17.05.2026 08:58 Відповісти
Від "музики",яка вдень і вночі за вікном, вже забуваєш, що є й інша...(
показати весь коментар
17.05.2026 09:26 Відповісти
Австралія, що посіла четверте місце, я так розумію, знаходиться у Європі?!!
показати весь коментар
17.05.2026 08:49 Відповісти
Губернаторство Великобритании)
показати весь коментар
17.05.2026 09:04 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 09:51 Відповісти
Уже да. Прибило течением к Европе
показати весь коментар
17.05.2026 10:14 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 10:21 Відповісти
Не болел за Израиль, но у них номер был шикарный, куда "болгарке" С надутыми губами, большими сиськами и бровями из 90-х)))
показати весь коментар
17.05.2026 09:07 Відповісти
Могло бути й гірше. Є люди, які The Beatles вважають музикою
показати весь коментар
17.05.2026 09:14 Відповісти
Шляпа це Євробачення,і пісня переможець якийсь шлак,і виконання циганщина ,банка рамка відстій.Європі треба це,веселощі і губаті діви,а не війна ,вокал,страждання і філософські тексти.
показати весь коментар
17.05.2026 09:15 Відповісти
Збірна епілептиків Болгарії. Чекав, коли піну з ротів пустять. А ВЗАГАЛІ - ЦЕ ШАБАШ ПІД ЧАС ЧУМИ. Хтось може уявити, щоб до прикладу у 1943 щось подібне відбувалось взагалі, особливо за участі воюючої країни, у якій щодня гине населення? ЯКИЙСЬ .ИЗДЕЦЬ. Збір ЛГБТшників.
показати весь коментар
17.05.2026 09:43 Відповісти
Я думав таке сміття вже не показують, чим більший підарас з невизначеною орієнтацією, тим більше шансів на перемогу.
показати весь коментар
17.05.2026 10:02 Відповісти
Жюрі та глядачі либонь були загіпнотизовані її стрибаючими цицьками, інакше пояснити перемогу цього трешу неможливо.
Чесно кажучи, я й від нашого номеру був не в захваті, незважаючи на потужний вокал Лелеки, сама композиція особливого захвату не викликала. Але щоб перемогло оце... І тепер його мають на всіх радіостанціях крутити. Хтозна-шо і з боку бантик цьогорічне Євробачення...
показати весь коментар
17.05.2026 10:11 Відповісти
А що в цьому конкурсі робить ізраєль? як вони сюди притерлись? )))
показати весь коментар
17.05.2026 10:30 Відповісти
"А що в цьому конкурсі робить ізраєль?"

австралия вопросов не вызывает?
показати весь коментар
17.05.2026 10:41 Відповісти
Пздць, якщо це перемоець, то інших я навіть дивитись не буду
показати весь коментар
17.05.2026 10:35 Відповісти
Оце шлак Нам точно потрібно в ЄС?
показати весь коментар
17.05.2026 10:37 Відповісти
Радий, що не дивлюся це лайно.
Метал -форева🤘
показати весь коментар
17.05.2026 10:39 Відповісти
чтобы там не говорили, а бангаранги у нее неплохие
показати весь коментар
17.05.2026 10:43 Відповісти
 
 