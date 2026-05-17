Враг сосредоточил усилия в Волчанске и в сторону Старицы на Южно-Слобожанском направлении, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении противник сосредоточил усилия в Волчанске и в направлении Гранива, Избицкого и Старицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Ситуация в Харьковской области

Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник наступательных действий не проводил. Оккупанты ведут воздушную разведку и накапливают силы и средства для возобновления атак.

На Купянском направлении противник безуспешно пытался атаковать укрепления недалеко от Новоосинового, Куриловки, Подолов и в сторону Радьковки.

Ситуация на Лиманском направлении

На Лиманском направлении украинские подразделения нейтрализовали штурмовые действия захватчиков возле Степового, Нового Мира, Ставков, Дробишевого, Ямполя, Лимана и Озерного.

"Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы оккупантов с целью замедления и прекращения их наступательных действий", - добавили в УОС.

