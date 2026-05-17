Ворог зосередив зусилля у Вовчанську та в бік Стариці на Південно-Слобожанському напрямку, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля у Вовчанську та в бік Граніва, Ізбицького та Стариці.

Ситуація на Харківщині

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник наступальних дій не проводив. Окупанти ведуть повітряну розвідку та накопичують сили і засоби для поновлення атак.

На Куп'янському напрямку противник безуспішно намагався атакувати укріплення неподалік Новоосинового, Курилівки, Подолів та в бік Радьківки.

Ситуація на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку українські підрозділи нейтралізували штурмові дії загарбників біля Степового, Нового Миру, Ставків, Дробишевого, Ямполя, Лиману та Озерного.

"Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили окупантів з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій", - додали в УОС.

