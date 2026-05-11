Новини Бої на Вовчанському напрямку
Воїни "Хартії" покращили тактичне положення на Вовчанському напрямку, - Нацгвардія

Окупанти скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Підрозділи 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" здійснили ударно-пошукові операції на Вовчанському напрямку, в ході яких було вибито російські сили з окремих позицій та покращено тактичне становище українських військ.

Про це в телеефірі повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Йде робота над стабілізацією ситуація біля Куп'янська

"На Південно-Слобожанському напрямку ми бачимо, що відносна активність противника невелика, але задача наших підрозділів, зокрема 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія", полягає в утриманні стабілізації ситуації відносно населеного пункту Куп'янськ і вище. Це певні задачі, які виконують ці підрозділи в районі Вовчанського напрямку, аби не давати противнику покращувати своє тактичне положення, розширювати сіру зону, просуватися", - сказав Музичук.

Ситуація біля Вовчанська

За його словами, бійці 23-го штурмового полку у складі бригади "Хартія" впродовж квітня та травня здійснювали локальні ударно-пошукові операції на лівому фланзі Вовчанська.

"Бійці 23-го штурмового полку в складі бригади "Хартія" протягом квітня і травня проводили ударно-пошукові дії, які дали змогу зайти в глибину оборони по лівому флангу Вовчанська для того, аби й був зачищений ротний опорний пункт противника з одного боку, а з іншого були виявлені позиції і бліндажі, які також вдалося нашим бійцям зачистити. Це своєю чергою дало змогу і нашим Силам оборони покращити тактичне положення", - зазначив речник.

Музичук також наголосив, що йдеться не про масштабну операцію, а про сплановані локальні дії, які дозволяють не давати російським військам нарощувати угруповання та готувати наступ на окремих ділянках фронту. За його словами, тривалий час російські сили не мають успіхів на Південно-Слобожанському напрямку завдяки своєчасному виявленню їхніх позицій і логістики.

Крлумбійці з офіцерами українцями провели штурми. піхотинців українців -неможливо заставити виконувати накази по штурмовим діям у переважній більшості( тому МО терміново залучають іноземців які за ці ж кошти ідуть штурмують без питань орків (звичайно з грамотним плануванням наших офіцерів)
11.05.2026 12:30 Відповісти
дякуємо іноземцям які провели штурм,і дякуємо нашим хлопцям які держать фронт
11.05.2026 12:35 Відповісти
Ну Хартия в штурмы таки ходит.Они вместе с колумбийцами моего брата деблокировали когда он на позиции под Кондрашевкой в окружение попал
11.05.2026 12:45 Відповісти
 
 