РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11426 посетителей онлайн
Новости Бои на Волчанском направлении
561 3

Воины "Хартии" улучшили тактическое положение на Волчанском направлении, - Нацгвардия

Оккупанты сбросили около 300 авиабомб вблизи Волчанска с 10 мая, - пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Волошин

Подразделения 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" провели ударно-поисковые операции на Волчанском направлении, в ходе которых российские войска были вытеснены с отдельных позиций, а тактическое положение украинских войск улучшилось.

Об этом в эфире сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ведется работа по стабилизации ситуации возле Купянска

"На Южно-Слобожанском направлении мы видим, что относительная активность противника невелика, но задача наших подразделений, в частности 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия", заключается в удержании стабилизации ситуации в отношении населенного пункта Купянск и выше. Это определенные задачи, которые выполняют эти подразделения в районе Волчанского направления, чтобы не дать противнику улучшать свое тактическое положение, расширять серую зону, продвигаться", - сказал Музычук.

Читайте также: Россияне ежедневно штурмуют Волчанское направление небольшими пехотными группами, - 57 ОМБр

Ситуация у Волчанска

По его словам, бойцы 23-го штурмового полка в составе бригады "Хартия" в течение апреля и мая проводили локальные ударно-поисковые операции на левом фланге Волчанска.

"Бойцы 23-го штурмового полка в составе бригады "Хартия" в течение апреля и мая проводили ударно-поисковые действия, которые позволили зайти в глубину обороны по левому флангу Волчанска для того, чтобы с одной стороны зачистить ротный опорный пункт противника, а с другой были обнаружены позиции и блиндажи, которые также удалось нашим бойцам зачистить. Это, в свою очередь, позволило и нашим Силам обороны улучшить тактическое положение", - отметил спикер.

Читайте также: Враг меняет тактику в Харьковской области, бои за Волчанск продолжаются, - бригада "Форпост"

Музычук также подчеркнул, что речь идет не о масштабной операции, а о спланированных локальных действиях, которые позволяют не давать российским войскам наращивать группировки и готовить наступление на отдельных участках фронта. По его словам, в течение длительного времени российские силы не добиваются успехов на Южно-Слобожанском направлении благодаря своевременному выявлению их позиций и логистики.

Автор: 

Волчанск (523) Харьковская область (2634) Купянский район (730) Чугуевский район (377) Купянск (989)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крлумбійці з офіцерами українцями провели штурми. піхотинців українців -неможливо заставити виконувати накази по штурмовим діям у переважній більшості( тому МО терміново залучають іноземців які за ці ж кошти ідуть штурмують без питань орків (звичайно з грамотним плануванням наших офіцерів)
показать весь комментарий
11.05.2026 12:30 Ответить
дякуємо іноземцям які провели штурм,і дякуємо нашим хлопцям які держать фронт
показать весь комментарий
11.05.2026 12:35 Ответить
Ну Хартия в штурмы таки ходит.Они вместе с колумбийцами моего брата деблокировали когда он на позиции под Кондрашевкой в окружение попал
показать весь комментарий
11.05.2026 12:45 Ответить
 
 