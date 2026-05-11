Воины "Хартии" улучшили тактическое положение на Волчанском направлении, - Нацгвардия

Подразделения 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" провели ударно-поисковые операции на Волчанском направлении, в ходе которых российские войска были вытеснены с отдельных позиций, а тактическое положение украинских войск улучшилось.

Об этом в эфире сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ведется работа по стабилизации ситуации возле Купянска

"На Южно-Слобожанском направлении мы видим, что относительная активность противника невелика, но задача наших подразделений, в частности 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия", заключается в удержании стабилизации ситуации в отношении населенного пункта Купянск и выше. Это определенные задачи, которые выполняют эти подразделения в районе Волчанского направления, чтобы не дать противнику улучшать свое тактическое положение, расширять серую зону, продвигаться", - сказал Музычук.

Ситуация у Волчанска

По его словам, бойцы 23-го штурмового полка в составе бригады "Хартия" в течение апреля и мая проводили локальные ударно-поисковые операции на левом фланге Волчанска.

"Бойцы 23-го штурмового полка в составе бригады "Хартия" в течение апреля и мая проводили ударно-поисковые действия, которые позволили зайти в глубину обороны по левому флангу Волчанска для того, чтобы с одной стороны зачистить ротный опорный пункт противника, а с другой были обнаружены позиции и блиндажи, которые также удалось нашим бойцам зачистить. Это, в свою очередь, позволило и нашим Силам обороны улучшить тактическое положение", - отметил спикер.

Музычук также подчеркнул, что речь идет не о масштабной операции, а о спланированных локальных действиях, которые позволяют не давать российским войскам наращивать группировки и готовить наступление на отдельных участках фронта. По его словам, в течение длительного времени российские силы не добиваются успехов на Южно-Слобожанском направлении благодаря своевременному выявлению их позиций и логистики.