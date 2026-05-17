Рашисты почти 40 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, пятеро пострадали

В течение дня в воскресенье, 17 мая, российские оккупационные войска почти 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области. Вследствие обстрелов два человека погибли, пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Никопольскому району

Под вражескими ударами оказались Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая, Червоногригоровская громады.

Два человека погибли. Четверо – пострадали. Двое из них госпитализированы. Мужчина 78 лет – в тяжелом состоянии. 42-летний пострадавший в состоянии средней тяжести.

Повреждены инфраструктура, многоэтажный дом и частный дом, автомобили. Разрушен дачный дом, еще один – поврежден.

Удары по Синельниковскому району

В Синельниковском районе от российских обстрелов пострадали Васильковская и Межевская громады. Пострадал 41-летний мужчина.

Повреждены частные дома и автомобили.

Читайте также: Оккупанты более 70 раз нанесли удары по Днепропетровской области: один погибший и девять раненых, в том числе двое детей

Атаки на Каменский район

Кроме того, вследствие вражеских атак в Криничанской громаде Каменского района повреждены автомобили.

Обстрелы Криворожья

В Криворожье россияне атаковали Кривой Рог и Зеленодольскую громаду. Повреждена инфраструктура.

Смотрите также: Рашисты атаковали 4 района Днепропетровщины: 8 раненых, есть разрушения. ФОТОрепортаж