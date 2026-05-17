Рашисти майже 40 разів обстріляли Дніпропетровщину: дві людини загинули, п’ятеро постраждали

Впродовж дня неділі, 17 травня, російські окупаційні війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак дві людини загинули, п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Нікопольщині

Під ворожими ударами були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Двоє людей загинули. Четверо – постраждали. Двоє з них госпіталізовані. Чоловік 78 років – у важкому стані. 42-річний постраждалий у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватна оселя, автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один – пошкоджений.

Удари по Синельниківщині

На Синельниківщині від російських обстрілів потерпали Васильківська і Межівська громади. Постраждав 41-річний чоловік.

Побиті приватні будинки та авто.

Атаки на Кам'янський район

Крім того, внаслідок ворожих атак у Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджені авто.

Обстріли Криворіжжя

На Криворіжжі росіяни атакували Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

