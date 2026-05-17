Дрон попал вблизи атомной электростанции в ОАЭ: Украина осудила атаку

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о нападении трех беспилотников днем 17 мая. Два дрона были перехвачены, а третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака".

Об этом оборонное ведомство ОАЭ сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ведется расследование

В ведомстве заявляют, что три БПЛА вошли в воздушное пространство страны со стороны западной границы.

В Минобороны ОАЭ добавили, что в настоящее время ведется расследование для установления происхождения беспилотников, отметив, что дополнительные подробности будут объявлены после его завершения.

Читайте также: Второй день атак: ОАЭ отражают иранские ракеты и беспилотники

Реакция МИД Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака БПЛА на территорию АЭС "Барака" является абсолютно неприемлемой.

Он подчеркнул, что Украина решительно осуждает любые атаки, создающие угрозу для ядерных объектов.

"Украина уже более 4 лет страдает от преднамеренных ударов России по энергетической инфраструктуре, включая АЭС, что продолжает подвергать серьезной угрозе гражданское население, регион и весь мир. Защита ядерных объектов везде имеет критически важное значение и должна быть гарантирована безоговорочно", — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Иран опроверг удары по ОАЭ, - CNN