Дрон попал вблизи атомной электростанции в ОАЭ: Украина осудила атаку

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о нападении трех беспилотников днем 17 мая. Два дрона были перехвачены, а третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака".

Ведется расследование 

В ведомстве заявляют, что три БПЛА вошли в воздушное пространство страны со стороны западной границы.

В Минобороны ОАЭ добавили, что в настоящее время ведется расследование для установления происхождения беспилотников, отметив, что дополнительные подробности будут объявлены после его завершения.

Реакция МИД Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака БПЛА на территорию АЭС "Барака" является абсолютно неприемлемой.

Он подчеркнул, что Украина решительно осуждает любые атаки, создающие угрозу для ядерных объектов.

"Украина уже более 4 лет страдает от преднамеренных ударов России по энергетической инфраструктуре, включая АЭС, что продолжает подвергать серьезной угрозе гражданское население, регион и весь мир. Защита ядерных объектов везде имеет критически важное значение и должна быть гарантирована безоговорочно", — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

А куди бити прийнятно? Нападати на Іран прийнятно? А на Україну?
Закони повинні діяти для всих інакше буде беззаконня як зараз і трапилось. Раніше хоч видимість робили.
17.05.2026 22:35 Ответить
Не здивуюсь, коли слідво вийде на нетаньяхів.
17.05.2026 22:40 Ответить
У прокуратури Ізраїлю є багато питань стосовно корупції та його зв'язків з Катаром. Але поки він прем'єр та йде війна прокуратура має мало шансів посадити злочинця. І злочинець розшукуваний судом в Ґааґазі в тому числі це розуміє. Тому війна це його порятунок.
18.05.2026 00:03 Ответить
Україна засудила атаку. Там всіх це дуже хвилює.
17.05.2026 22:47 Ответить
 
 