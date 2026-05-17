Дрон влучив поблизу атомної електростанції в ОАЕ: Україна засудила атаку

Міністерство оборони Обʼєднаних Арабських Еміратів заявило про атаку трьох безпілотників вдень 17 травня. Два дрони було перехоплено, тоді як третій влучив в електрогенератор за межами внутрішнього периметра атомної електростанції "Барака".

Про це оборонне відомство ОАЕ повідомило в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Триває розслідування

У відомстві заявляють, що три БПЛА увійшли в повітряний простір країни з боку західного кордону.

У Міноборони ОАЕ додали, що наразі триває розслідування для встановлення походження безпілотників, зазначивши, що додаткові подробиці будуть оголошені після його завершення.

Реакція МЗС України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака БпЛА по території АЕС "Барака" є абсолютно неприйнятною.

Він наголосив, що Україна рішуче засуджує будь-які атаки, що створюють загрозу для ядерних об'єктів.

"Україна вже понад 4 роки потерпає від навмисних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, включно з АЕС, що продовжує наражати на серйозну загрозу цивільне населення, регіон та весь світ. Захист ядерних об'єктів усюди є критично важливим і має бути гарантований беззастережно", - заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

