УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5437 відвідувачів онлайн
Новини Атака дрона на АЕС в ОАЕ
833 4

Дрон влучив поблизу атомної електростанції в ОАЕ: Україна засудила атаку

Безпілотник улучив у територію АЕС в ОАЕ: Україна рішуче засудила атаку

Міністерство оборони Обʼєднаних Арабських Еміратів заявило про атаку трьох безпілотників вдень 17 травня. Два дрони було перехоплено, тоді як третій влучив в електрогенератор за межами внутрішнього периметра атомної електростанції "Барака".

Про це оборонне відомство ОАЕ повідомило в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Триває розслідування 

У відомстві заявляють, що три БПЛА увійшли в повітряний простір країни з боку західного кордону.

У Міноборони ОАЕ додали, що наразі триває розслідування для встановлення походження безпілотників, зазначивши, що додаткові подробиці будуть оголошені після його завершення.

Читайте також: Другий день атак: ОАЕ відбивають іранські ракети і безпілотники

Реакція МЗС України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака БпЛА по території АЕС "Барака" є абсолютно неприйнятною.

Він наголосив, що Україна рішуче засуджує будь-які атаки, що створюють загрозу для ядерних об'єктів.

"Україна вже понад 4 роки потерпає від навмисних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, включно з АЕС, що продовжує наражати на серйозну загрозу цивільне населення, регіон та весь світ. Захист ядерних об'єктів усюди є критично важливим і має бути гарантований беззастережно", - заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Іран заперечив удари по ОАЕ, - CNN

Автор: 

АЕС (1228) безпілотник БпЛА (5838) МЗС (4322) ОАЕ (432) атака (1485) Сибіга Андрій (949)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А куди бити прийнятно? Нападати на Іран прийнятно? А на Україну?
Закони повинні діяти для всих інакше буде беззаконня як зараз і трапилось. Раніше хоч видимість робили.
показати весь коментар
17.05.2026 22:35 Відповісти
Не здивуюсь, коли слідво вийде на нетаньяхів.
показати весь коментар
17.05.2026 22:40 Відповісти
У прокуратури Ізраїлю є багато питань стосовно корупції та його зв'язків з Катаром. Але поки він прем'єр та йде війна прокуратура має мало шансів посадити злочинця. І злочинець розшукуваний судом в Ґааґазі в тому числі це розуміє. Тому війна це його порятунок.
показати весь коментар
18.05.2026 00:03 Відповісти
Україна засудила атаку. Там всіх це дуже хвилює.
показати весь коментар
17.05.2026 22:47 Відповісти
 
 