Рашисты атаковали Хмельнитчину: возникли пожары на территории предприятий
В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Хмельницкую область с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате атаки на территории предприятий возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.
Информации о пострадавших и погибших не поступало", - говорится в сообщении.
Известно, что на территории области ночью было уничтожено 29 вражеских БПЛА.
Ночная атака
- По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали Украину 22 ракетами и 524 БПЛА. Уничтожено 4 ракеты и 503 дрона.
