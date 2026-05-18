Рашисты атаковали Хмельнитчину: возникли пожары на территории предприятий

В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Хмельницкую область с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки на территории предприятий возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Информации о пострадавших и погибших не поступало", - говорится в сообщении.

Известно, что на территории области ночью было уничтожено 29 вражеских БПЛА.

Ночная атака

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали Украину 22 ракетами и 524 БПЛА. Уничтожено 4 ракеты и 503 дрона.

