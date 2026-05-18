Войска РФ атаковали Украину 22 ракетами и 524 БПЛА. Уничтожено 4 ракеты и 503 дрона, - Воздушные силы

В ночь на 18 мая 2026 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара - Днепр и Днепропетровская область. Также атакованы Одесская, Черниговская и Запорожская области.

Чем били оккупанты?

По данным Воздушных сил, всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 546 средств воздушного нападения (22 ракеты и 524 БПЛА):

14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" (районы запусков - Ростовская обл. РФ, ВОТ АР Крым);

8 крылатых ракет "Искандер-К" (районы запусков - ВОТ АР Крым);

524 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей – 4 ракеты и 503 беспилотника различных типов:

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

503 вражеских БПЛА различных типов.

Последствия

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздухе - несколько вражеских БПЛА", - отмечают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 17 мая.

Кроме того, войска РФ атаковали "шахедом" китайское торговое судно в территориальных водах Украины.

