Войска РФ атаковали Украину 22 ракетами и 524 БПЛА. Уничтожено 4 ракеты и 503 дрона, - Воздушные силы
В ночь на 18 мая 2026 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, основное направление удара - Днепр и Днепропетровская область. Также атакованы Одесская, Черниговская и Запорожская области.
Чем били оккупанты?
По данным Воздушных сил, всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 546 средств воздушного нападения (22 ракеты и 524 БПЛА):
- 14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" (районы запусков - Ростовская обл. РФ, ВОТ АР Крым);
- 8 крылатых ракет "Искандер-К" (районы запусков - ВОТ АР Крым);
- 524 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", беспилотники-имитаторы типа "Пародия".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей – 4 ракеты и 503 беспилотника различных типов:
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 503 вражеских БПЛА различных типов.
Последствия
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 11 локациях.
"Атака продолжается, в воздухе - несколько вражеских БПЛА", - отмечают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российская армия атаковала территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 17 мая.
- Ночью РФ атаковала Днепр и область ракетами и дронами: 6 районов под массированными ударами.
- Кроме того, войска РФ атаковали "шахедом" китайское торговое судно в территориальных водах Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***** "весело" було,****..
не кажу вже за пів сотні шахедів ******