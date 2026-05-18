Війська РФ атакували Україну 22 ракетами та 524 БпЛА. Знешкоджено 4 ракети та 503 дрони, - Повітряні сили

У ніч на 18 травня 2026 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину і Запоріжжя.

Чим били окупанти?

За даними Повітряних сил, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу (22 ракети і 524 БпЛА):

  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" (райони пусків – Ростовська обл. рф, ТОТ АР Крим);
  •  8 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – ТОТ АР Крим);
  •  524 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

 За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 507 цілей – 4 ракети та 503 безпілотники різних типів:

  •  4 крилаті ракети "Іскандер-К";
  •  503 ворожих БпЛА різних типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 17 травня.
  • Вночі РФ атакувала Дніпро та область ракетами й дронами: 6 районів під масованими ударами.
  • Окрім того, війська РФ атакували "шахедом" китайське торгове судно в територіальних водах України.

а в нашіх відпочинок,втомились після царапання мацковського уєзду((
18.05.2026 09:06 Відповісти
От якби ти допоміг. Але ти скиглиш лише.
18.05.2026 09:17 Відповісти
Ну а ви звичайно ДОПОМАГАЄТЕ.
18.05.2026 09:34 Відповісти
Якщо збиття бпла нормально ,то з ракетами проблеми, зате США витратили понад тритину своїх "петріотів" на іранські дрони.
18.05.2026 09:08 Відповісти
майже два десятки ракет у продовж ночі та ранку по Дніпру
***** "весело" було,****..
не кажу вже за пів сотні шахедів ******
18.05.2026 09:14 Відповісти
на сьогодні фламінги вже закінчились? де відосики зелені про потужну відповідь?
18.05.2026 09:16 Відповісти
Тобто 18 (!!!) пропустили? Мда... Це вже тотальний дефіцит (повна відсутність) ракет для петріотів чи ще ні?
18.05.2026 09:25 Відповісти
Петріоти прикривають Київ, навряд чи вони колись були біля Дніпра.
18.05.2026 09:58 Відповісти
 
 