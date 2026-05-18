Рашисти атакували Хмельниччину: виникли пожежі на території підприємств

Атака РФ на Хмельниччину: що відомо про наслідки?

У ніч на 18 травня російські окупанти атакували Хмельницьку область безпілотниками.

Про це повдомив глава ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Внаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували.

Інформації про травмованих і загиблих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на території області вночі знешкоджено 29 ворожих БпЛА.

Нічна атака

  • За даними Повітряних сил, війська РФ атакували Україну 22 ракетами та 524 БпЛА. Знешкоджено 4 ракети та 503 дрони.

обстріл (33987) Хмельницька область (1079)
