ГУР и ЦПД идентифицировали новых рупоров кремлевской пропаганды

ГУР МО и Центр противодействия дезинформации обнародовали данные о 10 российских пропагандистах, распространяющих антиукраинскую риторику и поддерживающих войну РФ против Украины.

В список внесены военные корреспонденты, блогеры, писатели и журналисты, которых объединяют общие усилия по искажению фактов для формирования общественного мнения относительно восприятия и одобрения российской военной агрессии.

В частности:

  • Илья Туманов - российский авиаблогер, капитан вооруженных сил РФ, автор Telegram-канала "fighterbomber", посвященного военной авиации, который поддерживает вооруженную агрессию против Украины и помогает российским военным с обеспечением и решением текущих потребностей;
  • Виктор Швиков - блогер, автор Telegram-канала "reverse side of the medal" (rsotm), которого связывают с информационными сетями, связанными с "Вагнером", один из основателей и президент "Фонда ветеранов боевых действий", бывший участник ЧВК "Вагнер", распространяет антиукраинскую риторику, материалы из районов ведения боевых действий, а также публикации, направленные на популяризацию деятельности ЧВК "Вагнер";
  • Анастасия Кашеварова/Дубняк - российская медиаменеджер, автор Telegram-канала "Анастасия Кашеварова", основательница холдинга "Орденфеликса", соведущая пропагандистского шоу "Подруги Зет" и соучредительница АНО "Женский фронт", активно занимается поддержкой российских военных и их семей;
  • Екатерина Агранович - российская журналистка, медиатехнолог, член наблюдательного совета общественного центра поддержки оборонных инноваций, автор пропагандистского Telegram-канала "Екатерина Агранович" (ранее - "катРуся"), добровольно получила паспорт так называемой "ДНР", была доверенным лицом Путина на президентских выборах в марте 2024 года, принимает активное участие в реализации информационных кампаний в поддержку оккупационного режима и "русского мира".

"На данный момент раздел "Рупоры Кремля" портала "War&Sanctions" содержит информацию о 191 представителе российской пропаганды, которые оправдывают агрессию и военные преступления РФ, поддерживают насилие, продвигают российские нарративы, проводят целенаправленные информационные операции и пытаются влиять на общественное мнение в разных регионах мира. Их голоса, любая деятельность и активность должны быть заблокированы в цивилизованном мире", — отметили в ГУР МО.

А ЧОМУ СБУ НЕ ДАЄ ВІДОМОСТІ ПРО "НАШИХ УКРАЇНСЬКИХ ГНИД""???
18.05.2026 09:37 Ответить
Бо там стаття, "антисемітизм" називається
18.05.2026 09:48 Ответить
Оце попрацювали. В поті чола. Ідентифікували тих про кого давно і так відомо.
18.05.2026 09:47 Ответить
Те що на кацапщині з ними все ясно ,але скільки їх залишаєтся в України тих хто чекає "русский мир" і підтримує ?
18.05.2026 10:51 Ответить
 
 