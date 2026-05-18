ГУР і ЦПД ідентифікували нових рупорів кремлівської пропаганди
ГУР МО та Центр протидії дезінформації опублікували дані 10 російських пропагандистів, які поширюють антиукраїнську риторику та підтримують війну РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО України.
До списку внесені воєнкори, блогери, письменники і журналісти, яких об’єднують спільні зусилля зі спотворення фактів для формування суспільної думки щодо сприйняття та схвалення російської воєнної агресії.
Зокрема:
- Ілля Туманов - російський авіаблогер, капітан збройних сил РФ, автор Telegram-каналу "fighterbomber", присвяченого військовій авіації, який підтримує збройну агресію проти України та допомагає російським військовим із забезпеченням та вирішенням поточних потреб;
- Віктор Швиков - блогер, автор Telegram-каналу "reverse side of the medal" (rsotm), який пов’язують із навколовагнерівськими інформаційними мережами, один із засновників і президент "Фонда ветеранов боевых действий", колишній учасник ПВК "Вагнер", поширює антиукраїнську риторику, матеріали з районів ведення бойових дій, а також публікації, спрямовані на популяризацію діяльності ПВК "Вагнер";
- Анастасія Кашеварова/Дубняк - російська медіаменеджерка, авторка Telegram-каналу "Анастасия Кашеварова", засновниця холдингу "Орденфеликса", співведуча пропагандистського шоу "подруги зет" та співзасновниця АНО "женский фронт", активно займається підтримкою російських військових та їхніх сімей;
- Катерина Аграновіч - російська журналістка, медіатехнолог, член наглядової ради громадського центру підтримки оборонних інновацій, авторка пропагандистського Telegram-каналу "Екатерина Агранович" (раніше – "катРуся"), добровільно отримала паспорт так званої "ДНР", була довіреною особою Путіна на президентських виборах у березні 2024 року, бере активну участь у реалізації інформаційних кампаній на підтримку окупаційного режиму та "русского мира".
"Наразі розділ "Рупори кремля" порталу "War&Sanctions" містить інформацію щодо 191 представника російської пропаганди, які виправдовують агресію та військові злочини РФ, підтримують насилля, просувають російські наративи, проводять цілеспрямовані інформаційні операції та намагаються впливати на громадську думку в різних регіонах світу. Їхні голоси, будь-яка діяльність та активність мають бути заблоковані в цивілізованому світі", - зазначили у ГУР МО.
