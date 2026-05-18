Буданов остается одной из главных целей Кремля, - The Times

Руководитель ГУР Минобороны Украины и один из ключевых участников переговорного процесса с Россией Кирилл Буданов остается одной из главных целей Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

Покушения на Буданова

По данным издания, за последние годы он пережил, как минимум, десять покушений, а российские спецслужбы продолжают попытки его ликвидации даже во время переговоров о завершении войны.

В интервью британскому изданию Буданов заявил, что не считает странным то, что Кремль продолжает охоту на него.

Буданов о переговорах с РФ

"Мне не нужно никому доверять - мне нужно достичь результата", - сказал он, комментируя мирный процесс с Россией. В то же время глава ГУР подчеркнул, что верит в возможность завершения войны путем переговоров.

The Times также отмечает, что сейчас Буданов совмещает дипломатическую роль с разработкой долгосрочной оборонной стратегии Украины. Издание подчеркивает, что он сохранил доступ к неформальным каналам внутри России и использует многолетний опыт работы в разведке во время переговоров с Москвой.

В материале также говорится о ряде покушений на Буданова и его окружение. В частности, в 2024 году Служба безопасности Украины сообщала о сорванной попытке удара по его кортежу баллистическими ракетами с участием сотрудников Управления государственной охраны, которые работали на Россию.

Ранее жену Буданова Марианну и нескольких офицеров разведки, по данным украинских спецслужб, отравили тяжелыми металлами.

