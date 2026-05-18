Буданов остается одной из главных целей Кремля, - The Times
Руководитель ГУР Минобороны Украины и один из ключевых участников переговорного процесса с Россией Кирилл Буданов остается одной из главных целей Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.
Покушения на Буданова
По данным издания, за последние годы он пережил, как минимум, десять покушений, а российские спецслужбы продолжают попытки его ликвидации даже во время переговоров о завершении войны.
В интервью британскому изданию Буданов заявил, что не считает странным то, что Кремль продолжает охоту на него.
Буданов о переговорах с РФ
"Мне не нужно никому доверять - мне нужно достичь результата", - сказал он, комментируя мирный процесс с Россией. В то же время глава ГУР подчеркнул, что верит в возможность завершения войны путем переговоров.
The Times также отмечает, что сейчас Буданов совмещает дипломатическую роль с разработкой долгосрочной оборонной стратегии Украины. Издание подчеркивает, что он сохранил доступ к неформальным каналам внутри России и использует многолетний опыт работы в разведке во время переговоров с Москвой.
В материале также говорится о ряде покушений на Буданова и его окружение. В частности, в 2024 году Служба безопасности Украины сообщала о сорванной попытке удара по его кортежу баллистическими ракетами с участием сотрудников Управления государственной охраны, которые работали на Россию.
Ранее жену Буданова Марианну и нескольких офицеров разведки, по данным украинских спецслужб, отравили тяжелыми металлами.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что жена Буданова тайно ездила в США на лечение последствий отравления тяжелыми металлами.
- Также отмечалось, что суд продлил арест полковникам УДО Деркачу и Гуку, которые подозреваются в покушении на Буданова.
- Деркача и Гука обвиняют в государственной измене, террористическом акте и незаконном хранении оружия. Их задержали в мае 2024 года и арестовали.
- По версии следствия, Гук, который охранял высокопоставленных чиновников во время зарубежных командировок, участвовал в покушении на Буданова и привез в Одессу дрон и взрывчатку, чтобы взорвать его дом.
- Деркач, как утверждает следствие, передавал российским спецслужбам через Гука данные о поставках иностранного оружия в Украину, кадровых изменениях в руководстве ВСУ и другую информацию о сфере обороны, которую он получал во время службы в госохране.
2. В минулих війнах про людей на схожих посадах теж багато і простих людей знали (почитайте мемуари періоду 2СВ);
3. Про Бурбу теж багато, хто знав, це все ж посада не секретаря сільської ради;
4. А чому йому не виступати? Знову ж таки, це посада вже політична, а не суто технічна, він не має сидіти з рацією і є маузером на конспіративній квартирі під Ростовом.
5. До чого тут зрівняння з рівнем командира розвідроти? В мене побратим командир розвідвзводу, так він має такий рівень компетенції і поваги від своїх бійців, що ви собі уявити не можете. Тобто, навряд чи ви знаєте рівень командира розвідроти на цій війні.
В мене теж до нього є багато претензій. Історії з чортами шевченком, тігіпком і ґоґілашвілі чого варті, але ваші конкретно трохи притягнуті за вуха.
Бо.заяви про ексцес ТЦК з ресурсом важко забути) це щось геть «космічне» у перекваліфікації злочинів в доброзвичайність) на свій лад.
Це ж не гречка яку миші з'їли.
це здати спецоперацію Авеню ворогу,
підтримувати заступників - путіністку Верещук, антимайданівця Татарова,
врешті, це підтримувати Зеленського, який танцював перед рашистами в Горлівці, коли кращі сини України вже гинули на Донбасі.
Єднання з Зеленським, це дати індульгенцію кроту Єрмаку, мародерам Міндічу, Чернишову, Цукерману,
розмінувати Чонгар, відвести війська, здати південь і схід, ЗАЕС, Маріуполь, "Азов".
Об'єднатися з Зеленським, це навколішки заволати:
"Владімір Владімірович, забєрітє мєня атсюда за долгі"
Мы часто слышим о покушениях на Зеленского и Буданова, но почему мы ни разу не видели в СМИ новостей о покушениях на руководство кремлевских террористов ?
«Іноді прекрасні очі ранять куди болючіше, ніж свинцева куля.»
Цікаво, а скільки разів кацапи намагалися отруїти д'єрмака?
Чому досі не змінили статтю в Конституції, і не узаконили ОП та його керівників? Бо виходить, що країною керують самозванці.
Хіба забулося, як він проживав в одному будинку із заступником міністра внутрішніх справ Гогішвілі, який не знав жодного українського слова, раніше засудженим і з партії Пуйла, але був призначений на цю посаду, бо був чоловіком секретарки Зе? А скільки було під його дахом проросійських ідіотів, що ховалися за ГУР?
Буданова - це Зеленський і єрмак. Навіщо його розглядати як самостійного політика?