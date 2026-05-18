Буданов остается одной из главных целей Кремля, - The Times

Кирилл Буданов

Руководитель ГУР Минобороны Украины и один из ключевых участников переговорного процесса с Россией Кирилл Буданов остается одной из главных целей Кремля.

Покушения на Буданова

По данным издания, за последние годы он пережил, как минимум, десять покушений, а российские спецслужбы продолжают попытки его ликвидации даже во время переговоров о завершении войны.

В интервью британскому изданию Буданов заявил, что не считает странным то, что Кремль продолжает охоту на него.

Буданов о переговорах с РФ

"Мне не нужно никому доверять - мне нужно достичь результата", - сказал он, комментируя мирный процесс с Россией. В то же время глава ГУР подчеркнул, что верит в возможность завершения войны путем переговоров.

The Times также отмечает, что сейчас Буданов совмещает дипломатическую роль с разработкой долгосрочной оборонной стратегии Украины. Издание подчеркивает, что он сохранил доступ к неформальным каналам внутри России и использует многолетний опыт работы в разведке во время переговоров с Москвой.

В материале также говорится о ряде покушений на Буданова и его окружение. В частности, в 2024 году Служба безопасности Украины сообщала о сорванной попытке удара по его кортежу баллистическими ракетами с участием сотрудников Управления государственной охраны, которые работали на Россию.

Ранее жену Буданова Марианну и нескольких офицеров разведки, по данным украинских спецслужб, отравили тяжелыми металлами.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что жена Буданова тайно ездила в США на лечение последствий отравления тяжелыми металлами.
  • Также отмечалось, что суд продлил арест полковникам УДО Деркачу и Гуку, которые подозреваются в покушении на Буданова.
  • Деркача и Гука обвиняют в государственной измене, террористическом акте и незаконном хранении оружия. Их задержали в мае 2024 года и арестовали.
  • По версии следствия, Гук, который охранял высокопоставленных чиновников во время зарубежных командировок, участвовал в покушении на Буданова и привез в Одессу дрон и взрывчатку, чтобы взорвать его дом.
  • Деркач, как утверждает следствие, передавал российским спецслужбам через Гука данные о поставках иностранного оружия в Украину, кадровых изменениях в руководстве ВСУ и другую информацию о сфере обороны, которую он получал во время службы в госохране.

"...Чіво, ***???..."
18.05.2026 10:06 Ответить
Все-таки, будьонова готують на заміну зеленському. Думаю, люмпени не підведуть й підтримають таку перестановку ліжок в борделі
18.05.2026 10:14 Ответить
Єднатися з Будановим - це лежати в одному ліжку з кремлівським агентом Гогілашвілі і одночасно з фанаткою московських попів Маріанною,
це здати спецоперацію Авеню ворогу,
підтримувати заступників - путіністку Верещук, антимайданівця Татарова,
врешті, це підтримувати Зеленського, який танцював перед рашистами в Горлівці, коли кращі сини України вже гинули на Донбасі.
Єднання з Зеленським, це дати індульгенцію кроту Єрмаку, мародерам Міндічу, Чернишову, Цукерману,
розмінувати Чонгар, відвести війська, здати південь і схід, ЗАЕС, Маріуполь, "Азов".
Об'єднатися з Зеленським, це навколішки заволати:
"Владімір Владімірович, забєрітє мєня атсюда за долгі"
18.05.2026 10:14 Ответить
Только не тащите меня в кутузку Наш аятолла?
18.05.2026 10:01 Ответить
😏😏😏
18.05.2026 10:03 Ответить
навіть вже не смішно як схоже і вам....
18.05.2026 10:08 Ответить
показать весь комментарий
так так,ось як воно виявляється......а по жилих кварталах луплять в пошуках буданги?!?!
18.05.2026 10:10 Ответить
І що тут такого ексклюзивного? Керівник такого відомства ЗАВЖДИ пріоритетна ціль для противника, незалежно від держави чи конкретного прізвища.
18.05.2026 10:10 Ответить
..а Ви знаєте призвище очільника розвідки Польщі... Британії...Франції..чи ті й же Угорщини...тощо!? Де Ви бачили...щоб головний очільник розвідки кожен день висів на екранах телевізорів... розповідав..що ..де..коли..і як зробили... і аналізував !!! для загалу дії які відбулися...і що планується? Де Ви бачили...щоб у воюючій країні головний розвідник був відомим медійником? Ви призвище Бурби... бувшого начальника ГУР дізналися тільки тоді..коли його зняла зелена мразота. То про що тут мова.... Рівень командира розвідроти він так і не підвищив....
18.05.2026 11:39 Ответить
1. Жодна з цих країн не бере участі у великій європейській війні;
2. В минулих війнах про людей на схожих посадах теж багато і простих людей знали (почитайте мемуари періоду 2СВ);
3. Про Бурбу теж багато, хто знав, це все ж посада не секретаря сільської ради;
4. А чому йому не виступати? Знову ж таки, це посада вже політична, а не суто технічна, він не має сидіти з рацією і є маузером на конспіративній квартирі під Ростовом.
5. До чого тут зрівняння з рівнем командира розвідроти? В мене побратим командир розвідвзводу, так він має такий рівень компетенції і поваги від своїх бійців, що ви собі уявити не можете. Тобто, навряд чи ви знаєте рівень командира розвідроти на цій війні.

В мене теж до нього є багато претензій. Історії з чортами шевченком, тігіпком і ґоґілашвілі чого варті, але ваші конкретно трохи притягнуті за вуха.
18.05.2026 12:44 Ответить
"Целую ночь соловей нам насвистывал..." - Навіть пора року співпала.
18.05.2026 10:17 Ответить
Тігіпко як радник, це щоб краще навести ФСБ на Будду???
18.05.2026 10:18 Ответить
Може «тєлохранітель»🤔
18.05.2026 10:23 Ответить
Логичный вопрос Буданову:
Мы часто слышим о покушениях на Зеленского и Буданова, но почему мы ни разу не видели в СМИ новостей о покушениях на руководство кремлевских террористов ?
18.05.2026 10:19 Ответить
Кому потрібен чинуша з ОП? Він вже не керівник диверсійної служби, або розвідки. Аби щось ото ляпнути, аби нагадати, що він ще існує! 😁
18.05.2026 10:20 Ответить
Його постійно згадують у "рейтингах", не просто так.
18.05.2026 11:47 Ответить
Ще один ходить вбитий, який невловимий джо!
18.05.2026 10:22 Ответить
Буданов перехопив естафету "замахів" від найвеличнішого лідОра...
18.05.2026 10:23 Ответить
Лідор має найбільший антирейтинг, від якого ніколи не відмитися. Готують на президента Будангу.
18.05.2026 12:50 Ответить
Навіщо кацапам вбивати цього муданова, який в противагу зашквареному нарику виступає за укладення мирної угоди
18.05.2026 10:29 Ответить
Обожнювала роман Томаса Майна Ріда «Вершник без голови», динамічний сюжет, що поєднує детективну інтригу, любовну лінію та роздуми про людську природу. У творі висвітлено теми пристрасного кохання, життєвої мудрості та загадковості, що створюють атмосферу пригодницького жанру.
«Іноді прекрасні очі ранять куди болючіше, ніж свинцева куля.»
18.05.2026 10:29 Ответить
Тут надо быть поосторожнее в оценках Буданова, как бы в Кремле не хотели сделать из него Кадырова, бо попав в АП Буданов как то стал поменьше внушать доверия.
18.05.2026 10:33 Ответить
Будь-яка довіра зникла ще тоді, коли він відмазував "вову R1" по справі вагнерівців.
18.05.2026 11:45 Ответить
Керівник ГУР МО України чи керівник ОПи ??? Чи є два РІЗНИХ Буданових?
18.05.2026 10:47 Ответить
Ну не робіть з російських спецслужб повних ідіотів.Десять замахів то не Буданов пережив,то вони би не пережили...
18.05.2026 11:06 Ответить
"...дружину Буданова Маріанну та кількох офіцерів розвідки, за даними українських спецслужб, отруїли важкими металами" - зрозуміло, кацапським золотом пробували підкупити...
Цікаво, а скільки разів кацапи намагалися отруїти д'єрмака?
18.05.2026 11:43 Ответить
Цікаво, за ким більше полюють? За колишнім керівником ГРУ, або за завідувачем опівської канцелярії?
Чому досі не змінили статтю в Конституції, і не узаконили ОП та його керівників? Бо виходить, що країною керують самозванці.
18.05.2026 12:09 Ответить
І що такого поганого для ворога зробив Буданова? Здав свого керівника начальника розвідки по ''вагнергейту" Бурбу і купу розвідників- патріотів. Брехав про каву в Ялті і недавно захистив від розправи ''бандьорів" російську церкву в Україні.
Хіба забулося, як він проживав в одному будинку із заступником міністра внутрішніх справ Гогішвілі, який не знав жодного українського слова, раніше засудженим і з партії Пуйла, але був призначений на цю посаду, бо був чоловіком секретарки Зе? А скільки було під його дахом проросійських ідіотів, що ховалися за ГУР?
Буданова - це Зеленський і єрмак. Навіщо його розглядати як самостійного політика?
18.05.2026 12:40 Ответить
 
 