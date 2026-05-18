Буданов залишається однією з головних цілей Кремля, - The Times
Керівник ГУР МО України та один із ключових учасників переговорного процесу з Росією Кирило Буданов залишається однією з головних цілей Кремля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.
Замахи на Буданова
За даними видання, за останні роки він пережив щонайменше десять замахів, а російські спецслужби продовжують спроби його ліквідації навіть під час переговорів щодо завершення війни.
В інтерв’ю британському виданню Буданов заявив, що не вважає дивним те, що Кремль продовжує полювання на нього.
Буданов про перемовини з РФ
"Мені не потрібно нікому довіряти - мені потрібно досягти результату", - сказав він, коментуючи мирний процес із Росією. Водночас очільник ГУР наголосив, що вірить у можливість завершення війни шляхом переговорів.
The Times також зазначає, що нині Буданов поєднує дипломатичну роль із розробкою довгострокової оборонної стратегії України. Видання підкреслює, що він зберіг доступ до неформальних каналів усередині Росії та використовує багаторічний досвід роботи в розвідці під час переговорів із Москвою.
У матеріалі також ідеться про низку замахів на Буданова та його оточення. Зокрема, у 2024 році Служба безпеки України повідомляла про зірвану спробу удару по його кортежу балістичними ракетами за участю співробітників Управління державної охорони, які працювали на Росію.
Раніше дружину Буданова Маріанну та кількох офіцерів розвідки, за даними українських спецслужб, отруїли важкими металами.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що дружина Буданова таємно їздила до США на лікування наслідків отруєння важкими металами.
- Також зазначалося, що суд продовжив арешт полковникам УДО Деркачу та Гуку, які підозрюються у замаху на Буданова.
- Деркача і Гука звинувачують в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Їх затримали у травні 2024 року та арештували.
- За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.
- Деркач, як стверджує слідство, передавав російським спецслужбам через Гука дані про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби у держохороні.
Бо.заяви про ексцес ТЦК з ресурсом важко забути) це щось геть «космічне» у перекваліфікації злочинів в доброзвичайність) на свій лад.
Це ж не гречка яку миші з'їли.
це здати спецоперацію Авеню ворогу,
підтримувати заступників - путіністку Верещук, антимайданівця Татарова,
врешті, це підтримувати Зеленського, який танцював перед рашистами в Горлівці, коли кращі сини України вже гинули на Донбасі.
Єднання з Зеленським, це дати індульгенцію кроту Єрмаку, мародерам Міндічу, Чернишову, Цукерману,
розмінувати Чонгар, відвести війська, здати південь і схід, ЗАЕС, Маріуполь, "Азов".
Об'єднатися з Зеленським, це навколішки заволати:
"Владімір Владімірович, забєрітє мєня атсюда за долгі"
Мы часто слышим о покушениях на Зеленского и Буданова, но почему мы ни разу не видели в СМИ новостей о покушениях на руководство кремлевских террористов ?
«Іноді прекрасні очі ранять куди болючіше, ніж свинцева куля.»
Цікаво, а скільки разів кацапи намагалися отруїти д'єрмака?