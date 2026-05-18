Буданов залишається однією з головних цілей Кремля, - The Times

Кирило Буданов

Керівник ГУР МО України та один із ключових учасників переговорного процесу з Росією Кирило Буданов залишається однією з головних цілей Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Замахи на Буданова

За даними видання, за останні роки він пережив щонайменше десять замахів, а російські спецслужби продовжують спроби його ліквідації навіть під час переговорів щодо завершення війни.

В інтерв’ю британському виданню Буданов заявив, що не вважає дивним те, що Кремль продовжує полювання на нього.

Буданов про перемовини з РФ

"Мені не потрібно нікому довіряти - мені потрібно досягти результату", - сказав він, коментуючи мирний процес із Росією. Водночас очільник ГУР наголосив, що вірить у можливість завершення війни шляхом переговорів.

The Times також зазначає, що нині Буданов поєднує дипломатичну роль із розробкою довгострокової оборонної стратегії України. Видання підкреслює, що він зберіг доступ до неформальних каналів усередині Росії та використовує багаторічний досвід роботи в розвідці під час переговорів із Москвою.

У матеріалі також ідеться про низку замахів на Буданова та його оточення. Зокрема, у 2024 році Служба безпеки України повідомляла про зірвану спробу удару по його кортежу балістичними ракетами за участю співробітників Управління державної охорони, які працювали на Росію.

Раніше дружину Буданова Маріанну та кількох офіцерів розвідки, за даними українських спецслужб, отруїли важкими металами.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що дружина Буданова таємно їздила до США на лікування наслідків отруєння важкими металами.
  • Також зазначалося, що суд продовжив арешт полковникам УДО Деркачу та Гуку, які підозрюються у замаху на Буданова.
  • Деркача і Гука звинувачують в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Їх затримали у травні 2024 року та арештували.
  • За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.
  • Деркач, як стверджує слідство, передавав російським спецслужбам через Гука дані про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби у держохороні.

+12
"...Чіво, ***???..."
показати весь коментар
18.05.2026 10:06
+10
так так,ось як воно виявляється......а по жилих кварталах луплять в пошуках буданги?!?!
показати весь коментар
18.05.2026 10:10
+10
Все-таки, будьонова готують на заміну зеленському. Думаю, люмпени не підведуть й підтримають таку перестановку ліжок в борделі
показати весь коментар
18.05.2026 10:14
Только не тащите меня в кутузку Наш аятолла?
показати весь коментар
18.05.2026 10:01 Відповісти
😏😏😏
показати весь коментар
18.05.2026 10:03 Відповісти
навіть вже не смішно як схоже і вам....
показати весь коментар
18.05.2026 10:08 Відповісти
І що тут такого ексклюзивного? Керівник такого відомства ЗАВЖДИ пріоритетна ціль для противника, незалежно від держави чи конкретного прізвища.
показати весь коментар
18.05.2026 10:10 Відповісти
..а Ви знаєте призвище очільника розвідки Польщі... Британії...Франції..чи ті й же Угорщини...тощо!? Де Ви бачили...щоб головний очільник розвідки кожен день висів на екранах телевізорів... розповідав..що ..де..коли..і як зробили... і аналізував !!! для загалу дії які відбулися...і що планується? Де Ви бачили...щоб у воюючій країні головний розвідник був відомим медійником? Ви призвище Бурби... бувшого начальника ГУР дізналися тільки тоді..коли його зняла зелена мразота. То про що тут мова.... Рівень командира розвідроти він так і не підвищив....
показати весь коментар
18.05.2026 11:39 Відповісти
Підведуть)
Бо.заяви про ексцес ТЦК з ресурсом важко забути) це щось геть «космічне» у перекваліфікації злочинів в доброзвичайність) на свій лад.
показати весь коментар
18.05.2026 10:17 Відповісти
Забудуть про все
показати весь коментар
18.05.2026 10:20 Відповісти
Ні
Це ж не гречка яку миші з'їли.
показати весь коментар
18.05.2026 10:22 Відповісти
Хто готує?
показати весь коментар
18.05.2026 10:46 Відповісти
Єднатися з Будановим - це лежати в одному ліжку з кремлівським агентом Гогілашвілі і одночасно з фанаткою московських попів Маріанною,
це здати спецоперацію Авеню ворогу,
підтримувати заступників - путіністку Верещук, антимайданівця Татарова,
врешті, це підтримувати Зеленського, який танцював перед рашистами в Горлівці, коли кращі сини України вже гинули на Донбасі.
Єднання з Зеленським, це дати індульгенцію кроту Єрмаку, мародерам Міндічу, Чернишову, Цукерману,
розмінувати Чонгар, відвести війська, здати південь і схід, ЗАЕС, Маріуполь, "Азов".
Об'єднатися з Зеленським, це навколішки заволати:
"Владімір Владімірович, забєрітє мєня атсюда за долгі"
показати весь коментар
18.05.2026 10:14 Відповісти
"Целую ночь соловей нам насвистывал..." - Навіть пора року співпала.
показати весь коментар
18.05.2026 10:17 Відповісти
Тігіпко як радник, це щоб краще навести ФСБ на Будду???
показати весь коментар
18.05.2026 10:18 Відповісти
Може «тєлохранітель»🤔
показати весь коментар
18.05.2026 10:23 Відповісти
Логичный вопрос Буданову:
Мы часто слышим о покушениях на Зеленского и Буданова, но почему мы ни разу не видели в СМИ новостей о покушениях на руководство кремлевских террористов ?
показати весь коментар
18.05.2026 10:19 Відповісти
Кому потрібен чинуша з ОП? Він вже не керівник диверсійної служби, або розвідки. Аби щось ото ляпнути, аби нагадати, що він ще існує! 😁
показати весь коментар
18.05.2026 10:20 Відповісти
Його постійно згадують у "рейтингах", не просто так.
показати весь коментар
18.05.2026 11:47 Відповісти
Ще один ходить вбитий, який невловимий джо!
показати весь коментар
18.05.2026 10:22 Відповісти
Буданов перехопив естафету "замахів" від найвеличнішого лідОра...
показати весь коментар
18.05.2026 10:23 Відповісти
Навіщо кацапам вбивати цього муданова, який в противагу зашквареному нарику виступає за укладення мирної угоди
показати весь коментар
18.05.2026 10:29 Відповісти
Тут надо быть поосторожнее в оценках Буданова, как бы в Кремле не хотели сделать из него Кадырова, бо попав в АП Буданов как то стал поменьше внушать доверия.
показати весь коментар
18.05.2026 10:33 Відповісти
Будь-яка довіра зникла ще тоді, коли він відмазував "вову R1" по справі вагнерівців.
показати весь коментар
18.05.2026 11:45 Відповісти
Керівник ГУР МО України чи керівник ОПи ??? Чи є два РІЗНИХ Буданових?
показати весь коментар
18.05.2026 10:47 Відповісти
Ну не робіть з російських спецслужб повних ідіотів.Десять замахів то не Буданов пережив,то вони би не пережили...
показати весь коментар
18.05.2026 11:06 Відповісти
"...дружину Буданова Маріанну та кількох офіцерів розвідки, за даними українських спецслужб, отруїли важкими металами" - зрозуміло, кацапським золотом пробували підкупити...
Цікаво, а скільки разів кацапи намагалися отруїти д'єрмака?
показати весь коментар
18.05.2026 11:43 Відповісти
 
 