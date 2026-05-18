Буданов залишається однією з головних цілей Кремля, - The Times

Керівник ГУР МО України та один із ключових учасників переговорного процесу з Росією Кирило Буданов залишається однією з головних цілей Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Замахи на Буданова

За даними видання, за останні роки він пережив щонайменше десять замахів, а російські спецслужби продовжують спроби його ліквідації навіть під час переговорів щодо завершення війни.

В інтерв’ю британському виданню Буданов заявив, що не вважає дивним те, що Кремль продовжує полювання на нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив арешт ексспівробітникам Держохорони, підозрюваним у замаху на Буданова

Буданов про перемовини з РФ

"Мені не потрібно нікому довіряти - мені потрібно досягти результату", - сказав він, коментуючи мирний процес із Росією. Водночас очільник ГУР наголосив, що вірить у можливість завершення війни шляхом переговорів.

The Times також зазначає, що нині Буданов поєднує дипломатичну роль із розробкою довгострокової оборонної стратегії України. Видання підкреслює, що він зберіг доступ до неформальних каналів усередині Росії та використовує багаторічний досвід роботи в розвідці під час переговорів із Москвою.

У матеріалі також ідеться про низку замахів на Буданова та його оточення. Зокрема, у 2024 році Служба безпеки України повідомляла про зірвану спробу удару по його кортежу балістичними ракетами за участю співробітників Управління державної охорони, які працювали на Росію.

Раніше дружину Буданова Маріанну та кількох офіцерів розвідки, за даними українських спецслужб, отруїли важкими металами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація потрібна, інакше Україна "просто впаде". Боротьба з "ексцесами" з боку ТЦК триватиме, - Буданов

Що передувало?