Поиск трудовых мигрантов не является приоритетом. Цель - возвращение украинцев из-за рубежа, - Соболев
Вопрос привлечения трудовых мигрантов не является приоритетом. Главная цель - возвращение украинцев из-за рубежа.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает Цензор.НЕТ.
Рынок труда
"Мы подсчитали, что для ежегодного роста ВВП на 7% в Украине в экономике потребуется на следующие 10 лет 4,5 миллиона человек. Откуда они берутся? Из тех 30 миллионов, которые находятся на подконтрольной территории, официально работают 10,5. Теневая занятость составит еще где-то 2,6 миллиона", - отметил он.
По словам Соболева, вне рынка труда находятся 18 миллионов человек, из которых детей - около 5 миллионов, неработающих пенсионеров - 8 миллионов, а также люди с инвалидностью.
"Мы видим, что можно дополнительно из тех людей, которые проживают в Украине, привлечь минимум 2 миллиона. Это и молодежь, и люди старшего возраста - 50+.
Частично мы говорили в контексте бронирования о людях, находящихся в розыске и в СЗЧ. Это те люди, которые сейчас также не участвуют в рынке труда. Привлечь все эти категории - наша первая цель", - пояснил он.
Возвращение украинцев
Второй целью, по словам министра, является возвращение украинцев из-за рубежа.
"Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и далее работа. С работой здесь проблем не будет.
Сейчас Министерство соцполитики открывает украинские хабы, чтобы поддерживать связь и разрабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы в Украине.
Мы провели "трудовой Кабмин" две недели назад. Программы для молодых людей - чтобы больше их привлечь на рынок труда - это то, над чем мы работаем. И это значительно легче и быстрее, чем дополнительная миграция", - отметил глава Минэкономики.
В то же время поиск трудовых мигрантов сейчас не является приоритетом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А жрати за який кошт?
Торгівля в цьому напрямку жвава і ні ким поки необмежена і не покарана. Час і в нас створювати свої державні сили по видворенню мігрантів і боротьбі з їх завезенням, аби упередити самозайнятість українців.для цієї роботи.
Народ не давав згоди на ввіз мігрантів. Баста!
Для досягнення мети повернення українців з-за кордону в Україні має змінитися все корінним чином, а не косметичними заходами по принципу краплених карт - Конституція є, закони прийняті, але діють кланові закони бюрократії, корупції
Мільйони грамадян України втекли. І втікали ще до війни. При СССР&КПСС&НКВД/КГБ населення втікало з сіл у міста, а при "розбудові держави" Україна з України у Європу, США - хоч куда, тільки подалі.
Руїна під назвою "розбудові держави" Україна, злодійство, корупція, привласнення чиновництвом того, що називалося державною\ всенародною власністю, безправ'я. безнадія - як у пустелі, одні міражі.
Т.зв силовики, податкові та інші живляться за рахунок населення населення, бізнесу - населення виживає у внутрішній колонії
На днях один інвалід розповідає що міг би органузавати бізнес, - і я вірю йому: людина порядна, працьовита, винахідлива, - але не стане організовувати тому що з першим прибутком прийдуть т.зв. силовики і стануть "доїти" і з кожним місяцем їх апетити будуть зростати.
Це про ІНВЕСТИЦІЇ - людина готова вкласти свої кровні, - не якісь там інвестиції з європ, чи кредит від банку, - але не стане.. Той інвалід