Поиск трудовых мигрантов не является приоритетом. Цель - возвращение украинцев из-за рубежа, - Соболев

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подсчитали, что для ежегодного роста ВВП на 7% в Украине в экономике потребуется на следующие 10 лет 4,5 миллиона человек. Откуда они берутся? Из тех 30 миллионов, которые находятся на подконтрольной территории, официально работают 10,5. Теневая занятость составит еще где-то 2,6 миллиона", - отметил он.

По словам Соболева, вне рынка труда находятся 18 миллионов человек, из которых детей - около 5 миллионов, неработающих пенсионеров - 8 миллионов, а также люди с инвалидностью.

"Мы видим, что можно дополнительно из тех людей, которые проживают в Украине, привлечь минимум 2 миллиона. Это и молодежь, и люди старшего возраста - 50+. 

Частично мы говорили в контексте бронирования о людях, находящихся в розыске и в СЗЧ. Это те люди, которые сейчас также не участвуют в рынке труда. Привлечь все эти категории - наша первая цель", - пояснил он.

Второй целью, по словам министра, является возвращение украинцев из-за рубежа.

"Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и далее работа. С работой здесь проблем не будет.

Сейчас Министерство соцполитики открывает украинские хабы, чтобы поддерживать связь и разрабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы в Украине.

Мы провели "трудовой Кабмин" две недели назад. Программы для молодых людей - чтобы больше их привлечь на рынок труда - это то, над чем мы работаем. И это значительно легче и быстрее, чем дополнительная миграция", - отметил глава Минэкономики.

В то же время поиск трудовых мигрантов сейчас не является приоритетом.

Топ комментарии
+13
Який притомний українець, або українка з дітьми, повернетьця в державу, де Конституція на паузі, Закони діють тільки для представників влади та олігархії, де тотальна корупція у всіх гілках влади, де щододобово летять кацапські дрони та ракети по цивільному населенню по всіх містах та селищах України. Гей чиновники влади, ви взагалі в курсі, що творитьця в державі? Чи лохомарафон та вечірні відосики просроченого зрадника і українофоба вам зовсім інтелект та здоровий глузд знищили?
18.05.2026 10:13 Ответить
+10
Робота не проблема.Адекватна оплата праці,і нормальне пенсійне і соціальне забезпечення покоління 60-70 років народження,от де проблема.І гарантована відсутність нових династій і т.п.І,може частина біженців і повернеться.
18.05.2026 10:08 Ответить
+9
Пане міністр, ви маєте усвідомити, що ділки давно х..й клали на ваші розрахунки, а міграційна служба торгує дозволами на в'їз з право на проживання в Україні, як своєю власністю, беззастереженгя і гальм, і ввозитб внсь шлак кримінальний з нероб і тих.від кого Європа, Молдова хоче очиститись як від гнід і вошей, як від сказу.
Торгівля в цьому напрямку жвава і ні ким поки необмежена і не покарана. Час і в нас створювати свої державні сили по видворенню мігрантів і боротьбі з їх завезенням, аби упередити самозайнятість українців.для цієї роботи.
18.05.2026 10:12 Ответить
Цель переловить всех взяточников, конфисковать наворованное, одеть их в робу тюремную, и в Индии столько трудовых мигрантов не найдете!
18.05.2026 10:05 Ответить
Повернути щоби що? Працювали? Згідно конституції кожен має право не працювати. Ха ха ха.
18.05.2026 10:06 Ответить
Де це таке в крнституції?
А жрати за який кошт?
18.05.2026 10:13 Ответить
А де є в конституції щоб всі поверталися і працювали? Хто що хоче, те і робить. Опухших з голоду по вулицях не валяються. Ха ха ха.
18.05.2026 11:01 Ответить
Хінді-русі, пхай-пхай!
18.05.2026 10:09 Ответить
Ну да ну да ну да.
18.05.2026 10:10 Ответить
Тобто створити ще одних службовців по видворенню. Департаменти. Управління. Звіти і т.д. Згідно чого? Якщо будете видворяти, то це порушуватиме їх права. Їм тут добре. Тотальна бездіяльність всіх навкруги. Чому не їхати сюди? Ха ха ха.
18.05.2026 11:06 Ответить
Згідно з кримінальним кодексом України. Чули про таке?
Народ не давав згоди на ввіз мігрантів. Баста!
18.05.2026 11:10 Ответить
Нічия згода не потрібна. Де в кримінальному кодексі є стаття? Вони офіційно влаштовуються. Законодавство згідно конституції. Що не так? Так само і інші країни хай би видворяли наших робітників? Так виходить? Ха ха ха.
18.05.2026 11:30 Ответить
Ідіть нах якщо не вмієте.читати.і не володієте ситуацією зхаотичним і НЕЛЕГАЛЬНИМ ВВЕЗЕННЯМ МІГРАНТІВ ЗА ГРОШІ без.жодного офіційного працевлаштування!!!
18.05.2026 12:32 Ответить
Все вірно. Не треба ніяких повернень. Не хоче хтось повертатися , то хай не повертається. В чому проблема? Геть не потрібне міністерство говорить про вигадану проблему. Ха ха ха.
18.05.2026 11:17 Ответить
І знову етнічний українець - алєксєй сабальов
18.05.2026 10:18 Ответить
Боже!!! Що суки роблять з Ненькою?!!!
18.05.2026 10:19 Ответить
нехай ще одну нову партію організує. "віруючих в масове повернення українців з-за кордону" ))
18.05.2026 10:26 Ответить
Вже "міністр мінєтності" був...
18.05.2026 10:41 Ответить
Полнейший бред, никакие мигранты не будут работать в Украине где заработать можно только от хера ушки, наворовать можно много, но тут все места забиты, ну и естественно никто в Украину не вернётся, всё это сказки для дурачков. цены и тарифы сумасшедшие, медицины и образования нет от слова совсем. коррупция бешеная, кто же сюда вернётся, правильно НИКТО.
18.05.2026 10:30 Ответить
Під ті "сказки для дурачков" виділяються немалі кошти,а наші,ті які під дурачків косять з придурковатою посмішкою їх тирять...І розповідають нам шо тих мільйонів з п"ять,а тих мільйонів з вісім,а є ше зо два мільйона які десь затаїлись а їх тре знайти і дати шоб шось робили...
18.05.2026 11:02 Ответить
Мета - повернення українців з-за кордону, - Соболев.

Для досягнення мети повернення українців з-за кордону в Україні має змінитися все корінним чином, а не косметичними заходами по принципу краплених карт - Конституція є, закони прийняті, але діють кланові закони бюрократії, корупції

Мільйони грамадян України втекли. І втікали ще до війни. При СССР&КПСС&НКВД/КГБ населення втікало з сіл у міста, а при "розбудові держави" Україна з України у Європу, США - хоч куда, тільки подалі.

Руїна під назвою "розбудові держави" Україна, злодійство, корупція, привласнення чиновництвом того, що називалося державною\ всенародною власністю, безправ'я. безнадія - як у пустелі, одні міражі.

Т.зв силовики, податкові та інші живляться за рахунок населення населення, бізнесу - населення виживає у внутрішній колонії

На днях один інвалід розповідає що міг би органузавати бізнес, - і я вірю йому: людина порядна, працьовита, винахідлива, - але не стане організовувати тому що з першим прибутком прийдуть т.зв. силовики і стануть "доїти" і з кожним місяцем їх апетити будуть зростати.

Це про ІНВЕСТИЦІЇ - людина готова вкласти свої кровні, - не якісь там інвестиції з європ, чи кредит від банку, - але не стане.. Той інвалід
18.05.2026 11:55 Ответить
Просто помониторили соц сети.
18.05.2026 11:59 Ответить
а скільки українців на окупованих територіях? Повернути їх не намагались?
18.05.2026 12:45 Ответить
 
 