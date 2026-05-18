Поиск трудовых мигрантов не является приоритетом. Цель - возвращение украинцев из-за рубежа, - Соболев

Вопрос привлечения трудовых мигрантов не является приоритетом. Главная цель - возвращение украинцев из-за рубежа.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает Цензор.НЕТ.

Рынок труда

"Мы подсчитали, что для ежегодного роста ВВП на 7% в Украине в экономике потребуется на следующие 10 лет 4,5 миллиона человек. Откуда они берутся? Из тех 30 миллионов, которые находятся на подконтрольной территории, официально работают 10,5. Теневая занятость составит еще где-то 2,6 миллиона", - отметил он.

По словам Соболева, вне рынка труда находятся 18 миллионов человек, из которых детей - около 5 миллионов, неработающих пенсионеров - 8 миллионов, а также люди с инвалидностью.

"Мы видим, что можно дополнительно из тех людей, которые проживают в Украине, привлечь минимум 2 миллиона. Это и молодежь, и люди старшего возраста - 50+.

Частично мы говорили в контексте бронирования о людях, находящихся в розыске и в СЗЧ. Это те люди, которые сейчас также не участвуют в рынке труда. Привлечь все эти категории - наша первая цель", - пояснил он.

Возвращение украинцев

Второй целью, по словам министра, является возвращение украинцев из-за рубежа.

"Там более 6 миллионов. Мы проводили опрос, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и далее работа. С работой здесь проблем не будет.

Сейчас Министерство соцполитики открывает украинские хабы, чтобы поддерживать связь и разрабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы в Украине.

Мы провели "трудовой Кабмин" две недели назад. Программы для молодых людей - чтобы больше их привлечь на рынок труда - это то, над чем мы работаем. И это значительно легче и быстрее, чем дополнительная миграция", - отметил глава Минэкономики.

В то же время поиск трудовых мигрантов сейчас не является приоритетом.

