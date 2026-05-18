Пошук трудових мігрантів не є пріоритетом. Мета - повернення українців з-за кордону, - Соболев

Питання залучення трудових мігрантів не є пріоритетом. Головною метою є повернення українців з-за кордону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Цензор.НЕТ.

Ринок праці

"Ми підрахували, що для щорічного зростання ВВП на 7% в Україні в економіці потрібні на наступні 10 років 4,5 мільйони людей. Звідки вони беруться? З тих 30 мільйонів, які знаходяться на підконтрольній території, офіційно працюють 10,5. Тіньова зайнятість буде ще десь 2,6 мільйони", - зазначив він.

За словами Соболева, поза ринком праці 18 мільйонів людей, з яких дітей десь мільйонів 5, пенсіонерів, які не працюють – 8, і люди з інвалідністю.

"Ми бачимо, що можна додатково з тих людей, які мешкають в Україні залучити мінімум 2 мільйони. Це і молодь, і люди старшого віку - 50+.

Частково ми говорили в контексті бронювання про людей в розшуку та СЗЧ. Це ті люди, які зараз також не приймають участь в ринку праці. Залучити всі ці категорії – перша наша мета", - пояснив він.

Повернення українців

Другою метою, за словами міністра, є повернення українців з-за кордону.

"Там більше 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота. З роботою тут проблем не буде.

Зараз Міністерство соцполітики відкриває українські хаби, щоб тримати зв'язок і напрацьовувати з партнерами програми для повернення. От це головне. Нам потрібні українці в Україні.

Ми провели "трудовий Кабмін" два тижні тому. Програми для молодих людей – щоб більше їх залучити в ринок праці - це те, над чим ми працюємо. І це значно легший і швидший ресурс, ніж додаткова міграція", - зазначив очільник Мінекономіки.

Водночас пошук трудових мігрантів зараз не є пріоритетом.

