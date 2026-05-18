Пошук трудових мігрантів не є пріоритетом. Мета - повернення українців з-за кордону, - Соболев
Питання залучення трудових мігрантів не є пріоритетом. Головною метою є повернення українців з-за кордону.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Цензор.НЕТ.
Ринок праці
"Ми підрахували, що для щорічного зростання ВВП на 7% в Україні в економіці потрібні на наступні 10 років 4,5 мільйони людей. Звідки вони беруться? З тих 30 мільйонів, які знаходяться на підконтрольній території, офіційно працюють 10,5. Тіньова зайнятість буде ще десь 2,6 мільйони", - зазначив він.
За словами Соболева, поза ринком праці 18 мільйонів людей, з яких дітей десь мільйонів 5, пенсіонерів, які не працюють – 8, і люди з інвалідністю.
"Ми бачимо, що можна додатково з тих людей, які мешкають в Україні залучити мінімум 2 мільйони. Це і молодь, і люди старшого віку - 50+.
Частково ми говорили в контексті бронювання про людей в розшуку та СЗЧ. Це ті люди, які зараз також не приймають участь в ринку праці. Залучити всі ці категорії – перша наша мета", - пояснив він.
Повернення українців
Другою метою, за словами міністра, є повернення українців з-за кордону.
"Там більше 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота. З роботою тут проблем не буде.
Зараз Міністерство соцполітики відкриває українські хаби, щоб тримати зв'язок і напрацьовувати з партнерами програми для повернення. От це головне. Нам потрібні українці в Україні.
Ми провели "трудовий Кабмін" два тижні тому. Програми для молодих людей – щоб більше їх залучити в ринок праці - це те, над чим ми працюємо. І це значно легший і швидший ресурс, ніж додаткова міграція", - зазначив очільник Мінекономіки.
Водночас пошук трудових мігрантів зараз не є пріоритетом.
А жрати за який кошт?
Торгівля в цьому напрямку жвава і ні ким поки необмежена і не покарана. Час і в нас створювати свої державні сили по видворенню мігрантів і боротьбі з їх завезенням, аби упередити самозайнятість українців.для цієї роботи.
Народ не давав згоди на ввіз мігрантів. Баста!
Для досягнення мети повернення українців з-за кордону в Україні має змінитися все корінним чином, а не косметичними заходами по принципу краплених карт - Конституція є, закони прийняті, але діють кланові закони бюрократії, корупції
Мільйони грамадян України втекли. І втікали ще до війни. При СССР&КПСС&НКВД/КГБ населення втікало з сіл у міста, а при "розбудові держави" Україна з України у Європу, США - хоч куда, тільки подалі.
Руїна під назвою "розбудові держави" Україна, злодійство, корупція, привласнення чиновництвом того, що називалося державною\ всенародною власністю, безправ'я. безнадія - як у пустелі, одні міражі.
Т.зв силовики, податкові та інші живляться за рахунок населення населення, бізнесу - населення виживає у внутрішній колонії
На днях один інвалід розповідає що міг би органузавати бізнес, - і я вірю йому: людина порядна, працьовита, винахідлива, - але не стане організовувати тому що з першим прибутком прийдуть т.зв. силовики і стануть "доїти" і з кожним місяцем їх апетити будуть зростати.
Це про ІНВЕСТИЦІЇ - людина готова вкласти свої кровні, - не якісь там інвестиції з європ, чи кредит від банку, - але не стане.. Той інвалід