УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Залучення трудових мігрантів
1 507 21

Пошук трудових мігрантів не є пріоритетом. Мета - повернення українців з-за кордону, - Соболев

Мігранти чи повернення українців: Соболев назвав головну мету

Питання залучення трудових мігрантів не є пріоритетом. Головною метою є повернення українців з-за кордону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ринок праці

"Ми підрахували, що для щорічного зростання ВВП на 7% в Україні в економіці потрібні на наступні 10 років 4,5 мільйони людей. Звідки вони беруться? З тих 30 мільйонів, які знаходяться на підконтрольній території, офіційно працюють 10,5. Тіньова зайнятість буде ще десь 2,6 мільйони", - зазначив він.

За словами Соболева, поза ринком праці 18 мільйонів людей, з яких дітей десь мільйонів 5, пенсіонерів, які не працюють – 8, і люди з інвалідністю.

"Ми бачимо, що можна додатково з тих людей, які мешкають в Україні залучити мінімум 2 мільйони. Це і молодь, і люди старшого віку - 50+. 

Частково ми говорили в контексті бронювання про людей в розшуку та СЗЧ. Це ті люди, які зараз також не приймають участь в ринку праці. Залучити всі ці категорії – перша наша мета", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба залучити 10 мільйонів трудових мігрантів. Готуйтесь до нової України, - радник ОП Милованов

Повернення українців

Другою метою, за словами міністра, є повернення українців з-за кордону.

"Там більше 6 мільйонів. Ми проводили опитування, знаємо, що потрібно, щоб вони повернулися. Це гроші на переїзд, житло, школа, лікарня і далі робота. З роботою тут проблем не буде.

Зараз Міністерство соцполітики відкриває українські хаби, щоб тримати зв'язок і напрацьовувати з партнерами програми для повернення. От це головне. Нам потрібні українці в Україні.

Ми провели "трудовий Кабмін" два тижні тому. Програми для молодих людей – щоб більше їх залучити в ринок праці - це те, над чим ми працюємо. І це значно легший і швидший ресурс, ніж додаткова міграція", - зазначив очільник Мінекономіки.

Водночас пошук трудових мігрантів зараз не є пріоритетом.

Читайте: "Пріоритет ‒ бронюванню українців": в Україні з’явилася петиція із закликом обмежити залучення трудових мігрантів

Автор: 

мігранти (1153) Соболев Олексій (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Який притомний українець, або українка з дітьми, повернетьця в державу, де Конституція на паузі, Закони діють тільки для представників влади та олігархії, де тотальна корупція у всіх гілках влади, де щододобово летять кацапські дрони та ракети по цивільному населенню по всіх містах та селищах України. Гей чиновники влади, ви взагалі в курсі, що творитьця в державі? Чи лохомарафон та вечірні відосики просроченого зрадника і українофоба вам зовсім інтелект та здоровий глузд знищили?
показати весь коментар
18.05.2026 10:13 Відповісти
+9
Робота не проблема.Адекватна оплата праці,і нормальне пенсійне і соціальне забезпечення покоління 60-70 років народження,от де проблема.І гарантована відсутність нових династій і т.п.І,може частина біженців і повернеться.
показати весь коментар
18.05.2026 10:08 Відповісти
+7
Цель переловить всех взяточников, конфисковать наворованное, одеть их в робу тюремную, и в Индии столько трудовых мигрантов не найдете!
показати весь коментар
18.05.2026 10:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цель переловить всех взяточников, конфисковать наворованное, одеть их в робу тюремную, и в Индии столько трудовых мигрантов не найдете!
показати весь коментар
18.05.2026 10:05 Відповісти
Повернути щоби що? Працювали? Згідно конституції кожен має право не працювати. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.05.2026 10:06 Відповісти
Де це таке в крнституції?
А жрати за який кошт?
показати весь коментар
18.05.2026 10:13 Відповісти
А де є в конституції щоб всі поверталися і працювали? Хто що хоче, те і робить. Опухших з голоду по вулицях не валяються. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.05.2026 11:01 Відповісти
Робота не проблема.Адекватна оплата праці,і нормальне пенсійне і соціальне забезпечення покоління 60-70 років народження,от де проблема.І гарантована відсутність нових династій і т.п.І,може частина біженців і повернеться.
показати весь коментар
18.05.2026 10:08 Відповісти
Хінді-русі, пхай-пхай!
показати весь коментар
18.05.2026 10:09 Відповісти
Ну да ну да ну да.
показати весь коментар
18.05.2026 10:10 Відповісти
Пане міністр, ви маєте усвідомити, що ділки давно х..й клали на ваші розрахунки, а міграційна служба торгує дозволами на в'їз з право на проживання в Україні, як своєю власністю, беззастереженгя і гальм, і ввозитб внсь шлак кримінальний з нероб і тих.від кого Європа, Молдова хоче очиститись як від гнід і вошей, як від сказу.
Торгівля в цьому напрямку жвава і ні ким поки необмежена і не покарана. Час і в нас створювати свої державні сили по видворенню мігрантів і боротьбі з їх завезенням, аби упередити самозайнятість українців.для цієї роботи.
показати весь коментар
18.05.2026 10:12 Відповісти
Тобто створити ще одних службовців по видворенню. Департаменти. Управління. Звіти і т.д. Згідно чого? Якщо будете видворяти, то це порушуватиме їх права. Їм тут добре. Тотальна бездіяльність всіх навкруги. Чому не їхати сюди? Ха ха ха.
показати весь коментар
18.05.2026 11:06 Відповісти
Згідно з кримінальним кодексом України. Чули про таке?
Народ не давав згоди на ввіз мігрантів. Баста!
показати весь коментар
18.05.2026 11:10 Відповісти
Нічия згода не потрібна. Де в кримінальному кодексі є стаття? Вони офіційно влаштовуються. Законодавство згідно конституції. Що не так? Так само і інші країни хай би видворяли наших робітників? Так виходить? Ха ха ха.
показати весь коментар
18.05.2026 11:30 Відповісти
Який притомний українець, або українка з дітьми, повернетьця в державу, де Конституція на паузі, Закони діють тільки для представників влади та олігархії, де тотальна корупція у всіх гілках влади, де щододобово летять кацапські дрони та ракети по цивільному населенню по всіх містах та селищах України. Гей чиновники влади, ви взагалі в курсі, що творитьця в державі? Чи лохомарафон та вечірні відосики просроченого зрадника і українофоба вам зовсім інтелект та здоровий глузд знищили?
показати весь коментар
18.05.2026 10:13 Відповісти
Все вірно. Не треба ніяких повернень. Не хоче хтось повертатися , то хай не повертається. В чому проблема? Геть не потрібне міністерство говорить про вигадану проблему. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.05.2026 11:17 Відповісти
І знову етнічний українець - алєксєй сабальов
показати весь коментар
18.05.2026 10:18 Відповісти
Боже!!! Що суки роблять з Ненькою?!!!
показати весь коментар
18.05.2026 10:19 Відповісти
нехай ще одну нову партію організує. "віруючих в масове повернення українців з-за кордону" ))
показати весь коментар
18.05.2026 10:26 Відповісти
Вже "міністр мінєтності" був...
показати весь коментар
18.05.2026 10:41 Відповісти
Полнейший бред, никакие мигранты не будут работать в Украине где заработать можно только от хера ушки, наворовать можно много, но тут все места забиты, ну и естественно никто в Украину не вернётся, всё это сказки для дурачков. цены и тарифы сумасшедшие, медицины и образования нет от слова совсем. коррупция бешеная, кто же сюда вернётся, правильно НИКТО.
показати весь коментар
18.05.2026 10:30 Відповісти
Під ті "сказки для дурачков" виділяються немалі кошти,а наші,ті які під дурачків косять з придурковатою посмішкою їх тирять...І розповідають нам шо тих мільйонів з п"ять,а тих мільйонів з вісім,а є ше зо два мільйона які десь затаїлись а їх тре знайти і дати шоб шось робили...
показати весь коментар
18.05.2026 11:02 Відповісти
Мета - повернення українців з-за кордону, - Соболев.

Для досягнення мети повернення українців з-за кордону в Україні має змінитися все корінним чином, а не косметичними заходами по принципу краплених карт - Конституція є, закони прийняті, але діють кланові закони бюрократії, корупції

Мільйони грамадян України втекли. І втікали ще до війни. При СССР&КПСС&НКВД/КГБ населення втікало з сіл у міста, а при "розбудові держави" Україна з України у Європу, США - хоч куда, тільки подалі.

Руїна під назвою "розбудові держави" Україна, злодійство, корупція, привласнення чиновництвом того, що називалося державною\ всенародною власністю, безправ'я. безнадія - як у пустелі, одні міражі.

Т.зв силовики, податкові та інші живляться за рахунок населення населення, бізнесу - населення виживає у внутрішній колонії

На днях один інвалід розповідає що міг би органузавати бізнес, - і я вірю йому: людина порядна, працьовита, винахідлива, - але не стане організовувати тому що з першим прибутком прийдуть т.зв. силовики і стануть "доїти" і з кожним місяцем їх апетити будуть зростати.

Це про ІНВЕСТИЦІЇ - людина готова вкласти свої кровні, - не якісь там інвестиції з європ, чи кредит від банку, - але не стане.. Той інвалід
показати весь коментар
18.05.2026 11:55 Відповісти
Просто помониторили соц сети.
показати весь коментар
18.05.2026 11:59 Відповісти
 
 