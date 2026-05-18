"Главу" оккупированного Скадовского района Дудку атаковал дрон: предателя госпитализировали с ранениями

Оккупационного "главу" Скадовского района Херсонской области Александра Дудку атаковал дрон.

Об этом сообщил предатель и так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Дудку госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.

Оккупационные ресурсы не разглашают точное место, где произошла атака.

Чем известен Дудка?

Находясь на посту "главы" оккупационной власти пгт Лазурное в Херсонской области, Дудка запретил выдавать лекарства инсулинозависимым пациентам, если те не получили российский паспорт.

