"Главу" оккупированного Скадовского района Дудку атаковал дрон: предателя госпитализировали с ранениями
Оккупационного "главу" Скадовского района Херсонской области Александра Дудку атаковал дрон.
Об этом сообщил предатель и так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, Дудку госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.
Оккупационные ресурсы не разглашают точное место, где произошла атака.
Чем известен Дудка?
Находясь на посту "главы" оккупационной власти пгт Лазурное в Херсонской области, Дудка запретил выдавать лекарства инсулинозависимым пациентам, если те не получили российский паспорт.
Топ комментарии
+5 Амандрапапупа
показать весь комментарий18.05.2026 13:21 Ответить Ссылка
+5 Амандрапапупа
показать весь комментарий18.05.2026 13:23 Ответить Ссылка
+1 Artcore
показать весь комментарий18.05.2026 13:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме там у них "центр прийняття рішень".