1 224 12

"Главу" оккупированного Скадовского района Дудку атаковал дрон: предателя госпитализировали с ранениями

Предателя Дудку атаковал дрон в Херсонской области

Оккупационного "главу" Скадовского района Херсонской области Александра Дудку атаковал дрон.

Об этом сообщил предатель и так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, Дудку госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.

Оккупационные ресурсы не разглашают точное место, где произошла атака.

Чем известен Дудка?

Находясь на посту "главы" оккупационной власти пгт Лазурное в Херсонской области, Дудка запретил выдавать лекарства инсулинозависимым пациентам, если те не получили российский паспорт.

Цей підар, бувший мурило родом з Полтавської області, де довгий час служив у карному розшуку і складав присягу на вірність українському народу, але ця дудка прославилася, зокрема, тим, що публічно погрожувала позбавити інсуліну і інших життєво важливих ліків усіх мешканців Лазурного, які з якихось причин не отримали паспорт РФ.
18.05.2026 13:21 Ответить
* мусорило
18.05.2026 13:23 Ответить
Дуже добре, хай мучається. Смерть це подарунок.
18.05.2026 13:31 Ответить
Сальдо, ну які ж ми тобі вороги? Ми твої друзі, ми тебе звільняємо.
18.05.2026 13:33 Ответить
супер.... Що ти пдр такого доброго дрончика розізлило???
18.05.2026 13:33 Ответить
"Голову" слід було атакувати не в голову, а трохи нижче пояса.
Саме там у них "центр прийняття рішень".
18.05.2026 13:35 Ответить
"Альошкі" - "повбивав би" кацапойазичників тупорилих, без роду-племені..
18.05.2026 13:36 Ответить
18.05.2026 13:43 Ответить
Ми пам'ятаємо всіх...... Одних - вілразу.. (провідникв кацапів. На Чернігівщині, знайдено, з вирізанм язиком, ще в квітні 2022 року, у зашморгу1
18.05.2026 13:41 Ответить
Я пам'ятаю що ти захищав зінченка - вбивцю Фаріон.
18.05.2026 13:44 Ответить
Дрон перетворив дудку на дупку.
18.05.2026 14:00 Ответить
Предатель "Кожаная дудка"
18.05.2026 14:07 Ответить
 
 