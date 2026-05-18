"Голову" окупованого Скадовського району Дудку атакував дрон: зрадника госпіталізували з пораненнями

Зрадника Дудку атакував дрон у Херсонській області

Окупаційного "голову" Скадовського району Херсонщини Олександра Дудку атакував дрон.

Про це повідомив зрадник і так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, Дудку госпіталізували із мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням голови.

Окупаційні ресурси не розголошують точного місця, де сталася атака.

Чим відомий Дудка?

Перебуваючи на посаді "голови" окупаційної влади смт Лазурне на Херсонщині Дудка заборонив видавати ліки інсулінозалежним пацієнтам, якщо ті не отримали російського паспорта.

Сальдо Володимир (86) Скадовськ (70) Херсонська область (6665) Скадовський район (10)
Цей підар, бувший мурило родом з Полтавської області, де довгий час служив у карному розшуку і складав присягу на вірність українському народу, але ця дудка прославилася, зокрема, тим, що публічно погрожувала позбавити інсуліну і інших життєво важливих ліків усіх мешканців Лазурного, які з якихось причин не отримали паспорт РФ.
18.05.2026 13:21 Відповісти
* мусорило
18.05.2026 13:23 Відповісти
Дуже добре, хай мучається. Смерть це подарунок.
18.05.2026 13:31 Відповісти
Сальдо, ну які ж ми тобі вороги? Ми твої друзі, ми тебе звільняємо.
18.05.2026 13:33 Відповісти
супер.... Що ти пдр такого доброго дрончика розізлило???
18.05.2026 13:33 Відповісти
"Голову" слід було атакувати не в голову, а трохи нижче пояса.
Саме там у них "центр прийняття рішень".
18.05.2026 13:35 Відповісти
"Альошкі" - "повбивав би" кацапойазичників тупорилих, без роду-племені..
18.05.2026 13:36 Відповісти
18.05.2026 13:43 Відповісти
Ми пам'ятаємо всіх...... Одних - вілразу.. (провідникв кацапів. На Чернігівщині, знайдено, з вирізанм язиком, ще в квітні 2022 року, у зашморгу1
18.05.2026 13:41 Відповісти
Я пам'ятаю що ти захищав зінченка - вбивцю Фаріон.
18.05.2026 13:44 Відповісти
воно служіло у свинособачому війську до 2018року..
18.05.2026 14:51 Відповісти
За легендою воно мінт із Сум 60+, ніби в АТО втратив ногу. Щей такий нік паскудить
18.05.2026 14:54 Відповісти
В АТО воно не було,бреше негідник..
18.05.2026 14:59 Відповісти
Дрон перетворив дудку на дупку.
18.05.2026 14:00 Відповісти
Предатель "Кожаная дудка"
18.05.2026 14:07 Відповісти
 
 