"Голову" окупованого Скадовського району Дудку атакував дрон: зрадника госпіталізували з пораненнями

Окупаційного "голову" Скадовського району Херсонщини Олександра Дудку атакував дрон.

Про це повідомив зрадник і так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Дудку госпіталізували із мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням голови.

Окупаційні ресурси не розголошують точного місця, де сталася атака.

Чим відомий Дудка?

Перебуваючи на посаді "голови" окупаційної влади смт Лазурне на Херсонщині Дудка заборонив видавати ліки інсулінозалежним пацієнтам, якщо ті не отримали російського паспорта.

