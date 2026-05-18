"Голову" окупованого Скадовського району Дудку атакував дрон: зрадника госпіталізували з пораненнями
Окупаційного "голову" Скадовського району Херсонщини Олександра Дудку атакував дрон.
Про це повідомив зрадник і так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, Дудку госпіталізували із мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням голови.
Окупаційні ресурси не розголошують точного місця, де сталася атака.
Чим відомий Дудка?
Перебуваючи на посаді "голови" окупаційної влади смт Лазурне на Херсонщині Дудка заборонив видавати ліки інсулінозалежним пацієнтам, якщо ті не отримали російського паспорта.
Топ коментарі
+8 Амандрапапупа
показати весь коментар18.05.2026 13:23 Відповісти Посилання
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар18.05.2026 13:21 Відповісти Посилання
+3 igor koval #550777
показати весь коментар18.05.2026 13:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саме там у них "центр прийняття рішень".