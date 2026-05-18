Проезд в транспорте Киева повысят до 30 гривен: при этом будет действовать система скидок. ИНФОГРАФИКА
В Киеве планируют повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 30 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Как изменится цена?
В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, будет действовать система скидок.
Стоимость одной поездки будет зависеть от количества поездок, приобретенных на транспортную карту:
- 1-9 поездок - 30 грн;
- 10-19 - 28,90 грн;
- 20-29 - 27,80 грн;
- 30-39 - 26,60 грн;
- 40-49 - 25,50 грн;
- 50 поездок - 25 грн.
Месячные проездные
Стоимость одной поездки составит около 23,3-23,6 грн.
Для школьников и студентов сохраняются льготные условия:
- студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного;
- учащиеся в течение учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом - со скидкой 75%.
"Отдельно планируется ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут", - пояснили в КГГА.
Там также напомнили, что стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.
Когда введут изменения?
Новые тарифы планируют ввести с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.
чи віталька просто намалював інфографіку з величезною вартістю перевезень, і все?
Ган....они кончені.
Хочеться спитати, чому в містах прикордоння які живуть і працюють під цілодобовими тривогами і атаками парашистів взагалі НЕ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД?????????