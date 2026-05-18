Проезд в транспорте Киева повысят до 30 гривен: при этом будет действовать система скидок. ИНФОГРАФИКА

В Киеве планируют повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 30 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как изменится цена?

В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, будет действовать система скидок.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества поездок, приобретенных на транспортную карту:

1-9 поездок - 30 грн;

10-19 - 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30-39 - 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Месячные проездные

Стоимость одной поездки составит около 23,3-23,6 грн.

Для школьников и студентов сохраняются льготные условия:

студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного;

учащиеся в течение учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом - со скидкой 75%.





"Отдельно планируется ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут", - пояснили в КГГА.

Там также напомнили, что стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Когда введут изменения?

Новые тарифы планируют ввести с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.

