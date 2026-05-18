Проезд в транспорте Киева повысят до 30 гривен: при этом будет действовать система скидок. ИНФОГРАФИКА

В Киеве повысят стоимость проезда в транспорте до 30 грн: когда?

В Киеве планируют повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 30 гривен.

Как изменится цена?

В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, будет действовать система скидок.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества поездок, приобретенных на транспортную карту:

  • 1-9 поездок - 30 грн;
  • 10-19 - 28,90 грн;
  • 20-29 - 27,80 грн;
  • 30-39 - 26,60 грн;
  • 40-49 - 25,50 грн;
  • 50 поездок - 25 грн.

Месячные проездные

Стоимость одной поездки составит около 23,3-23,6 грн.

Для школьников и студентов сохраняются льготные условия:

  • студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного;
  • учащиеся в течение учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом - со скидкой 75%.

"Отдельно планируется ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут", - пояснили в КГГА.

Там также напомнили, что стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Когда введут изменения?

Новые тарифы планируют ввести с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.

+3
де можна ознайомитися з економічними розрахунками?

чи віталька просто намалював інфографіку з величезною вартістю перевезень, і все?
18.05.2026 14:47 Ответить
+2
У Львові вже 30 грн. В Харкові - безкоштовно. Як і у сосербів в белграді - безкоштовно.
18.05.2026 14:46 Ответить
+2
Ну правильно, украинцы они самые богатые люди в мире пущай платят жулью а когда ещё миллионов десять за бугор свалят то можно будет повысить проезд до десяти тысяч гривен, чтобы ворьё не обеднело не дай Бог...
18.05.2026 15:00 Ответить
Цікаво як же при сьогоднішніх тарифах колишній керівник київського метрополітену Брагинський крав мільйонами ділився з тими, хто його випустили з країни і не посадили? Виходить, що грошей на все вистачало! І крім цього, майже в усіх нормальных країнах громадський транспорт дотаційний, а з метою зменшення шкідливих викидів від автомобілів і зменшення їх кількості деякі європейські міста зробили проїзд в громадському транспорті безкоштовним!
18.05.2026 15:41 Ответить
Знову одні платять за інших
18.05.2026 14:55 Ответить
Зовсім подуріли?!
18.05.2026 15:01 Ответить
пенсам також?
18.05.2026 15:05 Ответить
Оце вони за педаліка та зеленого проголосують...
18.05.2026 15:09 Ответить
с картой киянина =0 цена
18.05.2026 15:10 Ответить
Це просто пздц. Навіть не в два рази.
18.05.2026 15:06 Ответить
Для порівняння - в Варшаві безлімітний проїзний на обидві зони коштує 2200...
18.05.2026 15:20 Ответить
офігеть, якщо проїзд буде 30, то які ціни будуть у магазині???
18.05.2026 15:21 Ответить
Чому не 300? Що за півміри. Драти то зі шкірою разом.

Ган....они кончені.
Хочеться спитати, чому в містах прикордоння які живуть і працюють під цілодобовими тривогами і атаками парашистів взагалі НЕ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД?????????
18.05.2026 15:27 Ответить
На самокати прийдеться
18.05.2026 15:37 Ответить
 
 