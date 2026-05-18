Проїзд у транспорті Києва підвищать до 30 гривень: водночас буде система знижок. ІНФОГРАФІКА
У Києві планують підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Як зміниться ціна?
Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок.
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:
- 1–9 поїздок - 30 грн;
- 10–19 - 28,90 грн;
- 20–29 - 27,80 грн;
- 30–39 - 26,60 грн;
- 40–49 - 25,50 грн;
- 50 поїздок - 25 грн.
Місячні проїзні
Вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3-23,6 грн.
Для учнів та студентів зберігаються пільгові умови:
- студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;
- учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку - зі знижкою 75%.
"Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин", - пояснили у КМДА.
Там також нагадали, що вартість проїзду у Києві не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.
Коли запровадять зміни?
Нові тарифи планують запровадити із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.
чи віталька просто намалював інфографіку з величезною вартістю перевезень, і все?
цінники на харчі скачуть як блохи
прі Порохє такого НЄ було
Хочеться спитати, чому в містах прикордоння які живуть і працюють під цілодобовими тривогами і атаками парашистів взагалі НЕ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД?????????
