Проїзд у транспорті Києва підвищать до 30 гривень: водночас буде система знижок. ІНФОГРАФІКА

У Києві підвищать проїзд у транспорті до 30 грн: коли?

У Києві планують підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зміниться ціна?

Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1–9 поїздок - 30 грн;
  • 10–19 - 28,90 грн;
  • 20–29 - 27,80 грн;
  • 30–39 - 26,60 грн;
  • 40–49 - 25,50 грн;
  • 50 поїздок - 25 грн.

Місячні проїзні

Вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3-23,6 грн.

Для учнів та студентів зберігаються пільгові умови:

  • студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;
  • учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку - зі знижкою 75%.

"Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин", - пояснили у КМДА.

Там також нагадали, що вартість проїзду у Києві не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Коли запровадять зміни?

Нові тарифи планують запровадити із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

де можна ознайомитися з економічними розрахунками?

чи віталька просто намалював інфографіку з величезною вартістю перевезень, і все?
18.05.2026 14:47 Відповісти
Цікаво як же при сьогоднішніх тарифах колишній керівник київського метрополітену Брагинський крав мільйонами ділився з тими, хто його випустили з країни і не посадили? Виходить, що грошей на все вистачало! І крім цього, майже в усіх нормальных країнах громадський транспорт дотаційний, а з метою зменшення шкідливих викидів від автомобілів і зменшення їх кількості деякі європейські міста зробили проїзд в громадському транспорті безкоштовним!
Знову одні платять за інших
У Львові вже 30 грн. В Харкові - безкоштовно. Як і у сосербів в белграді - безкоштовно.
18.05.2026 14:46 Відповісти
Урррряяя таваріщу ЗЄліну !

цінники на харчі скачуть як блохи

прі Порохє такого НЄ було

.
Знову одні платять за інших
Ну правильно, украинцы они самые богатые люди в мире пущай платят жулью а когда ещё миллионов десять за бугор свалят то можно будет повысить проезд до десяти тысяч гривен, чтобы ворьё не обеднело не дай Бог...
Зовсім подуріли?!
пенсам також?
Оце вони за педаліка та зеленого проголосують...
с картой киянина =0 цена
Це просто пздц. Навіть не в два рази.
Для порівняння - в Варшаві безлімітний проїзний на обидві зони коштує 2200...
офігеть, якщо проїзд буде 30, то які ціни будуть у магазині???
Чому не 300? Що за півміри. Драти то зі шкірою разом.

Ган....они кончені.
Хочеться спитати, чому в містах прикордоння які живуть і працюють під цілодобовими тривогами і атаками парашистів взагалі НЕ БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД?????????
На самокати прийдеться
Нічого, он зеленський з велосипеда починав...
Цікаво: всі хочуть хороший транспорт як у ЄС, але не хочуть навіть 40 грн (0.9€) платити. І причому тут ваша пенсія, якшо вартість запчастини чи солярки - не залежать від вашої пенсії і вартість ремонту автобуса, така сама як в ЄС. А солярка ще дорожче
Колись піднімали до 8, і наземний транспорт ходив порожній, бо в маршрутках було 5.
І тепер так буде.
Пора "боксонутого" мінять Дістав уже полудурок С корупцією потвора боровся би: Київпастранс постійно "ловлять" на махінаціях; а транспорт-старий і розвалюється То за що "будем платити" боксоДібелоїд!!!
Пересадним квитком можна буде хіба підтретися: 90 хвилин не вистачить до кінця другої поїздки, якщо взагалі на другий вид транспорту дочекаєтесь.
