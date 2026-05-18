Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 гг. составляет $95 млрд, - Марченко
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в Париже на встрече финансового блока стран G7.
Он отметил, что в результате войны в первом квартале 2026 года ВВП Украины сократился, а инфляция выросла в апреле после нескольких месяцев замедления.
В то же время Украина продолжает обеспечивать стабильность бюджетных поступлений: доходы государственного бюджета за первые четыре месяца 2026 года выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам Марченко, общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 годы составляет 95 млрд долларов США, из которых 52 млрд в 2026 году уже обеспечены.
Также глава Минфина заявил о необходимости оперативного финансирования восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
"Необходимо найти механизм для срочного покрытия потребностей восстановления. Сергей Марченко высоко оценил решение партнеров из ЕС относительно механизма Ukraine Support Loan (USL), который должен стать ключевым инструментом поддержки макрофинансовой стабильности Украины в 2026–2027 годах.
Также была подтверждена приверженность Украины продолжению реформ и сообщено об активном сотрудничестве с парламентом, международными партнерами для выполнения необходимых структурных условий и обеспечения долгосрочной устойчивости государственных финансов. В ближайшее время в Украину прибудет миссия МВФ для подготовки к пересмотру программы Extended Fund Facility", — отмечает пресс-служба Министерства финансов.
довбойобаталановитого міністра фінансів ..а ось і він ))
І ЯКОСЬ ТАК СПІВПАЛО що населення впало на 50% - це просто співпадіння мабуть
Думаю Марченко проти цього. Інша справа оббирати народ до останьої нитки.