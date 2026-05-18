РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Внешнее финансирование
567 11

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 гг. составляет $95 млрд, - Марченко

Сколько средств нужно Украине? В Минфине ответили

На 2026–2027 годы потребность Украины во внешнем финансировании составляет 95 млрд долларов США. 52 млрд в 2026 году уже обеспечены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в Париже на встрече финансового блока стран G7.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он отметил, что в результате войны в первом квартале 2026 года ВВП Украины сократился, а инфляция выросла в апреле после нескольких месяцев замедления.

В то же время Украина продолжает обеспечивать стабильность бюджетных поступлений: доходы государственного бюджета за первые четыре месяца 2026 года выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Международные резервы Украины за месяц сократились более чем на 7%, — НБУ

По словам Марченко, общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 годы составляет 95 млрд долларов США, из которых 52 млрд в 2026 году уже обеспечены.

Также глава Минфина заявил о необходимости оперативного финансирования восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Читайте также: Таможне хотят передать право на расследование преступлений: Минфин готовит новый Таможенный кодекс

"Необходимо найти механизм для срочного покрытия потребностей восстановления. Сергей Марченко высоко оценил решение партнеров из ЕС относительно механизма Ukraine Support Loan (USL), который должен стать ключевым инструментом поддержки макрофинансовой стабильности Украины в 2026–2027 годах.

Также была подтверждена приверженность Украины продолжению реформ и сообщено об активном сотрудничестве с парламентом, международными партнерами для выполнения необходимых структурных условий и обеспечения долгосрочной устойчивости государственных финансов. В ближайшее время в Украину прибудет миссия МВФ для подготовки к пересмотру программы Extended Fund Facility", — отмечает пресс-служба Министерства финансов.

Читайте: Позиция Трампа под вопросом: Украина не уверена в санкциях США против российской нефти

Автор: 

помощь (8313) финансирование (1831) Марченко Сергей (293)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
це з вартістю добудови хатинок династії, регулярними двушечками на мацкву та заставами для зелених крадіїв чи ні??
показать весь комментарий
18.05.2026 17:26 Ответить
+9
ще на зарплати всяким корабельним соснам в наглядових радах що вносять заставу за дєрьмаків ))
показать весь комментарий
18.05.2026 17:29 Ответить
+7
ОТО ПРИБАРАХЛЯТСЯ - найбільший розпил в історії України еврейчики влаштували.

І ЯКОСЬ ТАК СПІВПАЛО що населення впало на 50% - це просто співпадіння мабуть
показать весь комментарий
18.05.2026 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о...я вже і забув про цього zельоного довбойоба талановитого міністра фінансів ..а ось і він ))
показать весь комментарий
18.05.2026 17:26 Ответить
це з вартістю добудови хатинок династії, регулярними двушечками на мацкву та заставами для зелених крадіїв чи ні??
показать весь комментарий
18.05.2026 17:26 Ответить
ще на зарплати всяким корабельним соснам в наглядових радах що вносять заставу за дєрьмаків ))
показать весь комментарий
18.05.2026 17:29 Ответить
ОТО ПРИБАРАХЛЯТСЯ - найбільший розпил в історії України еврейчики влаштували.

І ЯКОСЬ ТАК СПІВПАЛО що населення впало на 50% - це просто співпадіння мабуть
показать весь комментарий
18.05.2026 17:28 Ответить
Чи не хоче пан Марченко ініціювати прийняття закону про повернення коштів можновладців всіх часів, виведену ними в інші країни, аби вони приносили користь України, інвестуючі в її розвиток і захищенність? Чи не має бажання всі кошти.що знаходяться на рахунках прикоритних колишніх/******** бариг в інших країнах, а також золото повернути в Україну? Чи є бажання в Марченко ініціювати зміни до кримінального.кодексу про скасування застав і іншою лабуди звільняючої від покарання корупціонерів, владних прикоритників, і встановлення міри запобіжного засобу покарання за ці злочини - безальтернативге тримання в СІЗО, і безальтернативне покарання у вигляді повної конфіскації майна, за кордоном так само і до третього коліна, термін ув'язнення від 10 років.до пожиттєвого в залежності від накраденого.та наколядовпного?
Думаю Марченко проти цього. Інша справа оббирати народ до останьої нитки.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:29 Ответить
Так це з урахуванням того шо ви зКиздите?
показать весь комментарий
18.05.2026 17:32 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2026 17:45 Ответить
У 2026 році з 814 судових рішень у справах про корупцію не було жодного позбавлення волі
показать весь комментарий
18.05.2026 17:47 Ответить
Тому що КЛОУНОКРАТІЯ !!!
показать весь комментарий
18.05.2026 18:09 Ответить
Тоб то бюджет України - то особистий лапатнік зеленского - недоторканий ні для кого - дінастія. Існувати Україна буде тіки за рахунок Европи. Пападолове ах....льне. Кончена країна, у більшості.
показать весь комментарий
18.05.2026 18:16 Ответить
Це тому, що країною та ще й у стані війни, керує некомпетентна, цинічна та брехлива влада з відвертим мародерством. І значна частина системи державного управління в країні не працює. Вона існує лише формально, і зайнята зовсім не тим, чим мала бути зайнята держава, яка веде війну за власне виживання..
показать весь комментарий
18.05.2026 18:25 Ответить
 
 