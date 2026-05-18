Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр. становить $95 млрд, - Марченко

Скільки коштів потрібно Україні? У Мінфіні відповіли

На 2026-2027 роки потреба України у зовнішньому фінансуванні становить 95 млрд доларів США. 52 млрд у 2026 році вже забезпечено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у Парижі на зустрічі фінансового блоку країн G7.

Подробиці

Він зауважив, що внаслідок війни у першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція зросла у квітні після кількох місяців уповільнення.

Водночас Україна продовжує забезпечувати стабільність бюджетних надходжень: доходи державного бюджету за перші чотири місяці 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За словами Марченка, загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить 95 млрд доларів США, з яких 52 млрд у 2026 році і вже забезпечені.

Також очільник Мінфіну заявив про необхідність оперативного фінансування відновлення енергетичної інфраструктури України.

"Необхідно знайти механізм для нагального покриття потреб відновлення. Сергій Марченко високо оцінив рішення партнерів ЄС щодо механізму Ukraine Support Loan (USL), який має стати ключовим інструментом підтримки макрофінансової стабільності України у 2026-2027 роках.

Також було підтверджено відданість України продовженню реформ та повідомив про активну співпрацю з парламентом, міжнародними партнерами для виконання необхідних структурних умов і забезпечення довгострокової стійкості державних фінансів. Найближчим часом до України прибуде місія МВФ для підготовки до перегляду програми Extended Fund Facility", - зазначає пресслужба Міністерства фінансів.

це з вартістю добудови хатинок династії, регулярними двушечками на мацкву та заставами для зелених крадіїв чи ні??
18.05.2026 17:26
18.05.2026 17:26 Відповісти
ще на зарплати всяким корабельним соснам в наглядових радах що вносять заставу за дєрьмаків ))
18.05.2026 17:29
18.05.2026 17:29 Відповісти
+10
ОТО ПРИБАРАХЛЯТСЯ - найбільший розпил в історії України еврейчики влаштували.

І ЯКОСЬ ТАК СПІВПАЛО що населення впало на 50% - це просто співпадіння мабуть
18.05.2026 17:28 Відповісти
о...я вже і забув про цього zельоного довбойоба талановитого міністра фінансів ..а ось і він ))
18.05.2026 17:26
18.05.2026 17:26 Відповісти
Чи не хоче пан Марченко ініціювати прийняття закону про повернення коштів можновладців всіх часів, виведену ними в інші країни, аби вони приносили користь України, інвестуючі в її розвиток і захищенність? Чи не має бажання всі кошти.що знаходяться на рахунках прикоритних колишніх/******** бариг в інших країнах, а також золото повернути в Україну? Чи є бажання в Марченко ініціювати зміни до кримінального.кодексу про скасування застав і іншою лабуди звільняючої від покарання корупціонерів, владних прикоритників, і встановлення міри запобіжного засобу покарання за ці злочини - безальтернативге тримання в СІЗО, і безальтернативне покарання у вигляді повної конфіскації майна, за кордоном так само і до третього коліна, термін ув'язнення від 10 років.до пожиттєвого в залежності від накраденого.та наколядовпного?
Думаю Марченко проти цього. Інша справа оббирати народ до останьої нитки.
18.05.2026 17:29
Думаю Марченко проти цього. Інша справа оббирати народ до останьої нитки.
18.05.2026 17:29 Відповісти
Так це з урахуванням того шо ви зКиздите?
18.05.2026 17:32
18.05.2026 17:32 Відповісти
18.05.2026 17:45 Відповісти
У 2026 році з 814 судових рішень у справах про корупцію не було жодного позбавлення волі
18.05.2026 17:47
18.05.2026 17:47 Відповісти
Тому що КЛОУНОКРАТІЯ !!!
18.05.2026 18:09 Відповісти
Тоб то бюджет України - то особистий лапатнік зеленского - недоторканий ні для кого - дінастія. Існувати Україна буде тіки за рахунок Европи. Пападолове ах....льне. Кончена країна, у більшості.
18.05.2026 18:16
18.05.2026 18:16 Відповісти
А якби в ній ще й українців не було, ото була би економія!
18.05.2026 19:15
18.05.2026 19:15 Відповісти
Потужний на усіх відкатах має більше суму
18.05.2026 19:21
18.05.2026 19:21 Відповісти
 
 