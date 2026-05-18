Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр. становить $95 млрд, - Марченко

На 2026-2027 роки потреба України у зовнішньому фінансуванні становить 95 млрд доларів США. 52 млрд у 2026 році вже забезпечено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у Парижі на зустрічі фінансового блоку країн G7.

Він зауважив, що внаслідок війни у першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція зросла у квітні після кількох місяців уповільнення.

Водночас Україна продовжує забезпечувати стабільність бюджетних надходжень: доходи державного бюджету за перші чотири місяці 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За словами Марченка, загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить 95 млрд доларів США, з яких 52 млрд у 2026 році і вже забезпечені.

Також очільник Мінфіну заявив про необхідність оперативного фінансування відновлення енергетичної інфраструктури України.

"Необхідно знайти механізм для нагального покриття потреб відновлення. Сергій Марченко високо оцінив рішення партнерів ЄС щодо механізму Ukraine Support Loan (USL), який має стати ключовим інструментом підтримки макрофінансової стабільності України у 2026-2027 роках.

Також було підтверджено відданість України продовженню реформ та повідомив про активну співпрацю з парламентом, міжнародними партнерами для виконання необхідних структурних умов і забезпечення довгострокової стійкості державних фінансів. Найближчим часом до України прибуде місія МВФ для підготовки до перегляду програми Extended Fund Facility", - зазначає пресслужба Міністерства фінансів.

