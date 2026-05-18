Новости Дела о незаконном обогащении
Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС взял под стражу экс-чиновника столичной таможни Тупальского

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни, которого подозревают в легализации более 2 млн долларов через инвестиции в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Изменена мера пресечения 

В САП рассказали, что, учитывая то, что подозреваемый не внес определенный судом залог, а именно 20 млн грн, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн", — говорится в сообщении.

Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда.

САП не называет имени подозреваемого, однако, как сообщалось ранее, по данным СМИ, речь идет об экс-заместителе начальника Киевской таможни Сергее Тупальском.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника Киевской таможни уличили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Ему сообщено о подозрении.

18.05.2026 19:07 Ответить
Мабуть жаба задавила, від пропозиції прокурорів, або ті ох.уїли і вимагали 70-80%. Бо сьогодні судили у Харкові трьох чинуш, які вкрали 27млн. на вікнах, так ось вони пішли на угоду зі слідством(поділилися награбованим) і отримали, аж не повірите, по 1р. умовно. Та перечислили для ВСУ один-2млн, два інших, по 1млн. А цей мабуть зажаа.
18.05.2026 19:51 Ответить
"Прошу выдать во временное пользование" готель у Буковелі, який збудований ніби за рахунок "інвестиції у будівництво готельного комплексу в Буковелі", яку тепер визначили як "легалізацію понад 2 млн доларів" "брудних" грошей: ВАКС взяв посадовця столичної митниці Тупальського.
Можна тільки собі уявити яка довжелезна черга отримати "во временное пользование" готель у Буковелі!?
18.05.2026 19:13 Ответить
Стільки років, усьо ж так па дамашнєму було, акуратно крав/брав і заносив, аж їм на квартіри…?? І ось тобі, маєш!!! І від кого, від ДБР….!?!?
Там же, цілий ланцюг осіб-спів виконавців тягнеться у СХЕМІ, від митниці з кадрами, і аж до кабінетів у Києві ! Ціле ОЗУ!! Це ж, як у Крупи з МСЕК… Чи, як у отої Глиняної, з так званим «харчуванням» у ЗСУ…
Там же, один у полі, не мародерить!!!
18.05.2026 19:26 Ответить
ДБР мабуть просто уху їв скільки митник скіздив з общака ))

заносив менше паложеного )
18.05.2026 19:38 Ответить
ніколи такого не було і от знову ))

не вєрю !!! ..всі митникі святі люди, непідкупні та все заработанноє честнім трудом !
18.05.2026 19:34 Ответить
Підстрижуть барана і відпустять
18.05.2026 19:42 Ответить
Там в тому гниднику 99 відсотків усе намародерене на крові Українців
