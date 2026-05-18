Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС взял под стражу экс-чиновника столичной таможни Тупальского

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни, которого подозревают в легализации более 2 млн долларов через инвестиции в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Изменена мера пресечения

В САП рассказали, что, учитывая то, что подозреваемый не внес определенный судом залог, а именно 20 млн грн, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн", — говорится в сообщении.

Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда.

САП не называет имени подозреваемого, однако, как сообщалось ранее, по данным СМИ, речь идет об экс-заместителе начальника Киевской таможни Сергее Тупальском.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника Киевской таможни уличили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Ему сообщено о подозрении.

