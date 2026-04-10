Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС применил меру пресечения в виде залога в 20 млн грн к экс-чиновнику столичной таможни Тупальскому
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, которого подозревают в легализации более 2 млн долларов через инвестиции в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.
Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему заместителю начальника Киевской таможни. Его уличили в легализации более 2 млн долларов США, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
Какая мера пресечения применена
- Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це дуже легко зробити, внісши необхідні зміни до законодавства.
А їхнє майно, вартість якого перевищує рівень їх сімейних доходів, потрібно конфіскувати.
І тоді Україна в короткий строк очиститься від бажаючих отримувати неправомірну вигоду користаючись своєю посадою.