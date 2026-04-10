Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС применил меру пресечения в виде залога в 20 млн грн к экс-чиновнику столичной таможни Тупальскому

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, которого подозревают в легализации более 2 млн долларов через инвестиции в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему заместителю начальника Киевской таможни. Его уличили в легализации более 2 млн долларов США, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.

Какая мера пресечения применена

  • Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

А ще додайте до цього, оті дивні приватні охоронні фірмочки від пенсіонерів з мусорівських «інвалідів» та військовозобов'язаних ОХОРОНЦІВ з цих фірм в Буковелі, десь не меньше за чисельністю батальйон-бригада!?!?!?
10.04.2026 21:37 Ответить
Усі митники поголовно, екс і діючі, мають добре розвинені хапальні рефлекси. Саме еволюція розвитку цих рефлексів, протягом 35 років незалежності держави і сприяла пограбуванню її казни так, що монголо-татари позаздрили б. Тепер маємо 36 тисяч заможних митарів-злодіїв.
10.04.2026 21:39 Ответить
Посадових осіб, зазначених у примітці до частини 5 статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", та їхніх близьких родичів треба позбавити права на придбання у приватну власність цінного майна на увесь строк перебування на відповідній посаді і ще на 10 років після цього.
Це дуже легко зробити, внісши необхідні зміни до законодавства.
А їхнє майно, вартість якого перевищує рівень їх сімейних доходів, потрібно конфіскувати.
І тоді Україна в короткий строк очиститься від бажаючих отримувати неправомірну вигоду користаючись своєю посадою.
10.04.2026 21:42 Ответить
 
 