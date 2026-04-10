Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн грн до експосадовця столичної митниці Тупальського
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, якого підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів через інвестиції у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн доларів США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Який запобіжний захід застосовано
- Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
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