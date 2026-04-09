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Новини Справи про незаконне збагачення
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ВАКС затвердив угоду з ексдепутатом Одеської облради Вітікачем: 5 років умовно і 13 млн грн виплат в Держбюджет і ЗСУ

віталій вітікач

Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та ексголовою фракції "Слуга Народу" Одеської обласної ради Віталієм Вітікачем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ВАКС.

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Деталі справи

За вироком суду вказану особу визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України та призначено узгоджене покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 1 рік.

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Вітікач зобов’язаний перерахувати

За умовами угоди про визнання винуватості він зобов’язаний перерахувати:

  • 11 млн грн до Державного бюджету України;
  •  2 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

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Автор: 

депутат (1899) Одеса (5905) Одеська область (4210) ВАКС Антикорупційний суд (2238) Одеський район (708)
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Топ коментарі
+11
а скільки вкрав?
майно описали?
хатинку в дубаях?
чи, то тьощіно.....
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09.04.2026 18:02 Відповісти
+6
Ще один простойПареньЗНаріду.
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09.04.2026 18:05 Відповісти
+6
уряяя !
весна прийшла !
ЗЄля нарешті сажає.... умовно.

Вєлікій Імітатор

.
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09.04.2026 18:06 Відповісти

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