ВАКС затвердив угоду з ексдепутатом Одеської облради Вітікачем: 5 років умовно і 13 млн грн виплат в Держбюджет і ЗСУ

Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та ексголовою фракції "Слуга Народу" Одеської обласної ради Віталієм Вітікачем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ВАКС.

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Деталі справи

За вироком суду вказану особу визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України та призначено узгоджене покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 1 рік.

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Вітікач зобов’язаний перерахувати

За умовами угоди про визнання винуватості він зобов’язаний перерахувати:

11 млн грн до Державного бюджету України;

2 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

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