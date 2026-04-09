ВАКС затвердив угоду з ексдепутатом Одеської облради Вітікачем: 5 років умовно і 13 млн грн виплат в Держбюджет і ЗСУ
Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та ексголовою фракції "Слуга Народу" Одеської обласної ради Віталієм Вітікачем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ВАКС.
Деталі справи
За вироком суду вказану особу визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України та призначено узгоджене покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.
На підставі ч. 2 ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 1 рік.
Вітікач зобов’язаний перерахувати
За умовами угоди про визнання винуватості він зобов’язаний перерахувати:
- 11 млн грн до Державного бюджету України;
- 2 млн грн на підтримку Збройних Сил України.
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майно описали?
хатинку в дубаях?
чи, то тьощіно.....
весна прийшла !
ЗЄля нарешті сажає.... умовно.
Вєлікій Імітатор
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