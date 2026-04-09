ВАКС утвердил соглашение с экс-депутатом Одесского облсовета Витикачем: 5 лет условно и 13 млн грн выплат в Госбюджет и ВСУ

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и бывшим главой фракции "Слуга народа" Одесского областного совета Виталием Витикачем.

Детали дела

По приговору суда указанное лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368-5 УК Украины, и назначено согласованное наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.

На основании ч. 2 ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания основного наказания с испытанием и установили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Беглец обязан перечислить

По условиям соглашения о признании вины он обязан перечислить:

  • 11 млн грн в Государственный бюджет Украины;
  •  2 млн грн на поддержку Вооруженных сил Украины.

а скільки вкрав?
майно описали?
хатинку в дубаях?
чи, то тьощіно.....
показать весь комментарий
09.04.2026 18:02 Ответить
ну так угодаж...хатинка в дубаях відійде прокурорськтм , від майна щос судям , на ЗСУ трошки і собі останеться. всі в бонусах
показать весь комментарий
09.04.2026 18:10 Ответить
Всередині системи все налагоджено і гарно, головне - щоб система не була пошкоджена ззовні. Для цього є буси.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:04 Ответить
Ще один простойПареньЗНаріду.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:05 Ответить
уряяя !
весна прийшла !
ЗЄля нарешті сажає.... умовно.

Вєлікій Імітатор

.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:06 Ответить
Зара з задньої кишені дістане, це для нього дріб'язок
показать весь комментарий
09.04.2026 18:08 Ответить
сдєлка і нічого дивного, бо і досі так було і не тільки у нас але діджіталізація все змінила, всі все знають, ось тільки толку з того нуль, бо Сдєлк.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:16 Ответить
якщо є гроші, то тоді умовно. Якщо грошей нема, то умовно не вийде.
Нормальне прецедентне право. Мабуть як у ЄС.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:20 Ответить
Відбувся легким переляком. Адже вкрав явно більше. Вже давно не дивує подібний треш.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:20 Ответить
С ермаком и зеленским тоже угоды будут заключать?
показать весь комментарий
09.04.2026 18:22 Ответить
втікач вітікач
показать весь комментарий
09.04.2026 18:29 Ответить
Убрав би 1 букву в прізвищі та втік.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:31 Ответить
Зе-закон. Заплати частину вкраденого, і спи спокійно.
показать весь комментарий
09.04.2026 18:35 Ответить
 
 