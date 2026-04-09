ВАКС утвердил соглашение с экс-депутатом Одесского облсовета Витикачем: 5 лет условно и 13 млн грн выплат в Госбюджет и ВСУ

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и бывшим главой фракции "Слуга народа" Одесского областного совета Виталием Витикачем.

Об этом говорится в сообщении ВАКС.

Детали дела

По приговору суда указанное лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368-5 УК Украины, и назначено согласованное наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.

На основании ч. 2 ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания основного наказания с испытанием и установили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Беглец обязан перечислить

По условиям соглашения о признании вины он обязан перечислить:

11 млн грн в Государственный бюджет Украины;

2 млн грн на поддержку Вооруженных сил Украины.

