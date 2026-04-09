ВАКС утвердил соглашение с экс-депутатом Одесского облсовета Витикачем: 5 лет условно и 13 млн грн выплат в Госбюджет и ВСУ
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором САП и бывшим главой фракции "Слуга народа" Одесского областного совета Виталием Витикачем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ВАКС.
Детали дела
По приговору суда указанное лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368-5 УК Украины, и назначено согласованное наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 2 года.
На основании ч. 2 ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания основного наказания с испытанием и установили испытательный срок продолжительностью 1 год.
Беглец обязан перечислить
По условиям соглашения о признании вины он обязан перечислить:
- 11 млн грн в Государственный бюджет Украины;
- 2 млн грн на поддержку Вооруженных сил Украины.
майно описали?
хатинку в дубаях?
чи, то тьощіно.....
весна прийшла !
ЗЄля нарешті сажає.... умовно.
Вєлікій Імітатор
.
Нормальне прецедентне право. Мабуть як у ЄС.