УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9274 відвідувача онлайн
Новини Справи про незаконне збагачення
1 229 9

Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС взяв під варту експосадовця столичної митниці Тупальського

вакс

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому заступнику начальника Київської митниці, якого підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів через інвестиції у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Змінено запобіжний захід 

У САП розповіли, що з огляду на те, що підозрюваний не вніс визначену судом заставу, а саме 20 млн грн, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави", - сказано в повідомленні.

На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду.

САП не називає імені підозрюваного, однак, як повідомлялося раніше, за даними ЗМІ, йдеться про ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського.

Читайте також: САП повідомила про підозру експосадовцю Київської митниці у легалізації понад $2 млн: за даними ЗМІ, йдеться про Тупальського

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Йому повідомлено про підозру.

Читайте також: Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн грн до експосадовця столичної митниці Тупальського

Автор: 

арешт (2505) готель (217) митниця (1937) ВАКС Антикорупційний суд (2209)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.05.2026 19:07 Відповісти
Мабуть жаба задавила, від пропозиції прокурорів, або ті ох.уїли і вимагали 70-80%. Бо сьогодні судили у Харкові трьох чинуш, які вкрали 27млн. на вікнах, так ось вони пішли на угоду зі слідством(поділилися награбованим) і отримали, аж не повірите, по 1р. умовно. Та перечислили для ВСУ один-2млн, два інших, по 1млн. А цей мабуть зажаа.
показати весь коментар
18.05.2026 19:51 Відповісти
"Прошу выдать во временное пользование" готель у Буковелі, який збудований ніби за рахунок "інвестиції у будівництво готельного комплексу в Буковелі", яку тепер визначили як "легалізацію понад 2 млн доларів" "брудних" грошей: ВАКС взяв посадовця столичної митниці Тупальського.
https://www.youtube.com/watch?v=M_AcLQVjhRs

Можна тільки собі уявити яка довжелезна черга отримати "во временное пользование" готель у Буковелі!?
показати весь коментар
18.05.2026 19:13 Відповісти
Стільки років, усьо ж так па дамашнєму було, акуратно крав/брав і заносив, аж їм на квартіри…?? І ось тобі, маєш!!! І від кого, від ДБР….!?!?
Там же, цілий ланцюг осіб-спів виконавців тягнеться у СХЕМІ, від митниці з кадрами, і аж до кабінетів у Києві ! Ціле ОЗУ!! Це ж, як у Крупи з МСЕК… Чи, як у отої Глиняної, з так званим «харчуванням» у ЗСУ…
Там же, один у полі, не мародерить!!!
показати весь коментар
18.05.2026 19:26 Відповісти
ДБР мабуть просто уху їв скільки митник скіздив з общака ))

заносив менше паложеного )
показати весь коментар
18.05.2026 19:38 Відповісти
ніколи такого не було і от знову ))

не вєрю !!! ..всі митникі святі люди, непідкупні та все заработанноє честнім трудом !
показати весь коментар
18.05.2026 19:34 Відповісти
Підстрижуть барана і відпустять
показати весь коментар
18.05.2026 19:42 Відповісти
Там в тому гниднику 99 відсотків усе намародерене на крові Українців
показати весь коментар
18.05.2026 19:59 Відповісти
 
 