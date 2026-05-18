Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС взяв під варту експосадовця столичної митниці Тупальського

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому заступнику начальника Київської митниці, якого підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів через інвестиції у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Змінено запобіжний захід

У САП розповіли, що з огляду на те, що підозрюваний не вніс визначену судом заставу, а саме 20 млн грн, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави", - сказано в повідомленні.

На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду.

САП не називає імені підозрюваного, однак, як повідомлялося раніше, за даними ЗМІ, йдеться про ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Йому повідомлено про підозру.

