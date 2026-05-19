Россия атаковала Харьков вечером 18 мая: есть попадания в двух районах (обновлено)

Поздно вечером 18 мая Россия атаковала Харьков.

Как сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов, удар пришелся на Холодногорский район.

Последствия атаки в настоящее время уточняются, добавил он.

"Прилет" в Холодногорском районе - последствия уточняем", - написал Терехов.

Позже он добавил, что зафиксировано еще одно попадание вражеского дрона - в Новобаварском районе.

На месте удара пожар, последствия уточняются.

Обновленная информация

В 00:27 Терехов сообщил, что враг атаковал объект гражданской инфраструктуры. На месте попадания возник пожар.

Он добавил, что работают все соответствующие службы.

Ранее Россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. В результате атаки есть повреждения и разрушения.

