Россия атаковала Харьков вечером 18 мая: есть попадания в двух районах (обновлено)
Поздно вечером 18 мая Россия атаковала Харьков.
Как сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов, удар пришелся на Холодногорский район.
Последствия атаки в настоящее время уточняются, добавил он.
"Прилет" в Холодногорском районе - последствия уточняем", - написал Терехов.
Позже он добавил, что зафиксировано еще одно попадание вражеского дрона - в Новобаварском районе.
На месте удара пожар, последствия уточняются.
Обновленная информация
В 00:27 Терехов сообщил, что враг атаковал объект гражданской инфраструктуры. На месте попадания возник пожар.
Он добавил, что работают все соответствующие службы.
Ранее Россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. В результате атаки есть повреждения и разрушения.
