Росія атакувала Харків увечері 18 травня: є влучання у двох районах (оновлено)

Пізно ввеері 18 травня росія атакувала Харків.

Як повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов, удар прийшовся на Холодногірський район. 

Наслідки атаки наразі уточнюються, додав він. 

"Приліт" у Холодногірському районі - наслідки уточнюємо", - написав Терехов. 

Пізніше він додав, що зафіксовано ще одне влучання ворожого дрону - у Новобаварському районі.

На місці удару пожежа, наслідки уточнюються.

Оновлена інформація

О 00:27 Терехов повідомив, що ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

Він додав, що наразі працюють усі відповідні служби.

Раніше Росія вдарила трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є пошкодження та руйнування.

