РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 896 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 351 150 (+1 140 за сутки), 11 940 танков, 42 340 артиллерийских систем, 24 584 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 351 150 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 351 150 (+1 140) человек
  • танков – 11 940 (+1) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 584 (+1) единицы
  • артиллерийских систем – 42 340 (+78) единиц
  • РСЗО – 1 792 (+0) единицы
  • средства ПВО – 1 386 (+0) единиц
  • самолетов – 436 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 426 (+11) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 299 199 (+2 142) единиц
  • крылатых ракет – 4 632 (+4) единицы
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 97 600 (+262) единиц
  • специальной техники – 4 202 (+2) единицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 203 боестолкновения: враг запустил более 6 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

Потери врага на утро 19 мая

Автор: 

армия РФ (22828) Генштаб ВС (8054) ликвидация (4371) уничтожение (9839)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
19.05.2026 07:11 Ответить
Мінус іще один вєртольот противника через "дружній вогонь".

показать весь комментарий
19.05.2026 07:12 Ответить
Минув 4472 день москальсько-української війни.
355!!! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня мінімум, спецтехніка та НРК норм, арта та логістика супер.
Спецтехніка перевалила за 4202.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 351 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
показать весь комментарий
19.05.2026 08:46 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2026 08:48 Ответить
299 199 - БпЛА
200 746 - за цей рік
98 453 - попередні чотири роки
показать весь комментарий
19.05.2026 08:47 Ответить
М'ЯСООО!!!
показать весь комментарий
19.05.2026 09:50 Ответить
 
 