Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 351 150 (+1 140 за сутки), 11 940 танков, 42 340 артиллерийских систем, 24 584 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 351 150 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 351 150 (+1 140) человек
- танков – 11 940 (+1) единиц
- боевых бронированных машин – 24 584 (+1) единицы
- артиллерийских систем – 42 340 (+78) единиц
- РСЗО – 1 792 (+0) единицы
- средства ПВО – 1 386 (+0) единиц
- самолетов – 436 (+0) единиц
- вертолетов – 353 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 426 (+11) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 299 199 (+2 142) единиц
- крылатых ракет – 4 632 (+4) единицы
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 97 600 (+262) единиц
- специальной техники – 4 202 (+2) единицы.
355!!! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня мінімум, спецтехніка та НРК норм, арта та логістика супер.
Спецтехніка перевалила за 4202.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 351 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
200 746 - за цей рік
98 453 - попередні чотири роки