Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 351 150 (+1 140 за добу), 11 940 танків, 42 340 артсистеми, 24 584 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 351 150 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб
  • танків – 11 940 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од.
  • артилерійських систем – 42 340 (+78) од.
  • РСЗВ – 1 792 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 386 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 426 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+4) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од.
  • спеціальна техніка – 4 202 (+2) од.

Втрати ворога на ранок 19 травня

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.05.2026 07:11 Відповісти
Мінус іще один вєртольот противника через "дружній вогонь".

19.05.2026 07:12 Відповісти
Минув 4472 день москальсько-української війни.
355!!! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня мінімум, спецтехніка та НРК норм, арта та логістика супер.
Спецтехніка перевалила за 4202.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 351 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
19.05.2026 08:46 Відповісти
19.05.2026 08:48 Відповісти
299 199 - БпЛА
200 746 - за цей рік
98 453 - попередні чотири роки
19.05.2026 08:47 Відповісти
М'ЯСООО!!!
19.05.2026 09:50 Відповісти
А можна привести статистику втрат ЗСУ?
19.05.2026 11:20 Відповісти
 
 