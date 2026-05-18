На фронті відбулося 203 боєзіткнення: ворог запустив понад 6 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 18 травня, на фронті відбулося 203 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6080 дронів-камікадзе та здійснив 2298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із РСЗВ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського. Три з цих атак тривають.

На Куп'янському напрямку ворог атакував три рази в бік Курилівки та Петропавлівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве та в бік Озерного. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке та Покровськ.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та поранено 13, знищено дві одиниці автомобільної техніки, одне укриття та дві гармати противника. Також ушкоджено одну одиницю автомобільної техніки, 22 укриття противника та дві гармати противника. Знищено або подавлено 210 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію в бік населеного пункту Вороне.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 атак окупантів , три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував в районах Антонівки та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

