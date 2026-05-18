На фронті зафіксовано понад 70 атак ворога: Покровський напрямок залишається найгарячішим, - Генштаб
Від початку доби понеділка, 18 травня, на фронті кількість атак агресора становить 71.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Іскрисківщина, Товтодубове, Рижівка, Рогізне, Кореньок, Сопич, Лужки, Бачівськ, Нововасилівка, Уланове, Нескучне, Бунячине. В Чернігівській області постраждали Хрінівка, Клюси. Також зазнала авіаудару Вільна Слобода на Сумщині.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Ситуація на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Приліпки та Графського. Одна з цих атак триває.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в бік Петропавлівки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку противник вісім разів атакував в бік Ставків, Зарічного, Дробишевого та Озерного. Одна з цих атак іще триває.
На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки та Калеників.
На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Кучерів Яр та Вільне.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке та Філія. Чотири з цих атак іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог намагається просунутися в бік Воронного. Штурмова дія триває.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак у бік позицій наших захисників у районах Чарівного, Нового Запоріжжя, Цвіткового, Рівного, Залізничного та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.
- На Оріхівському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.
- На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в бік Антонівки та о. Білогрудий.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
"Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль