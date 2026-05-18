На фронте зафиксировано более 70 атак врага: Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб
С начала суток понедельника, 18 мая, на фронте число атак агрессора составило 71.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Искрисковщина, Толстодубово, Рыжевка, Рогизное, Коренок, Сопич, Лужки, Бачевск, Нововасильевка, Уланово, Нескучное, Бунячино. В Черниговской области пострадали Хриновка, Клюсы. Также подвергся авиаудару Вольная Слобода в Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилипки и Графского. Одна из этих атак продолжается.
- На Купянском направлении враг осуществил две штурмовые атаки в сторону Петропавловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении противник восемь раз атаковал в сторону Ставков, Заречного, Дробышево и Озерного. Одна из этих атак еще продолжается.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки и Калеников.
На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Кучеров Яр и Вольное.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое и Филия. Четыре из этих атак еще продолжаются.
На Александровском направлении враг пытается продвинуться в сторону Воронного. Штурмовая операция продолжается.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак в сторону позиций наших защитников в районах Чаривного, Нового Запорожья, Цветково, Ровного, Зализничного и Староукраинки. Одна из этих атак продолжается.
- На Ореховском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.
- На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в сторону Антоновки и о. Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
"Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
