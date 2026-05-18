На фронте зафиксировано более 70 атак врага: Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

С начала суток понедельника, 18 мая, на фронте число атак агрессора составило 71.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Искрисковщина, Толстодубово, Рыжевка, Рогизное, Коренок, Сопич, Лужки, Бачевск, Нововасильевка, Уланово, Нескучное, Бунячино. В Черниговской области пострадали Хриновка, Клюсы. Также подвергся авиаудару Вольная Слобода в Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилипки и Графского. Одна из этих атак продолжается.

На Купянском направлении враг осуществил две штурмовые атаки в сторону Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник восемь раз атаковал в сторону Ставков, Заречного, Дробышево и Озерного. Одна из этих атак еще продолжается.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки и Калеников.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Кучеров Яр и Вольное.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое и Филия. Четыре из этих атак еще продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается продвинуться в сторону Воронного. Штурмовая операция продолжается.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак в сторону позиций наших защитников в районах Чаривного, Нового Запорожья, Цветково, Ровного, Зализничного и Староукраинки. Одна из этих атак продолжается.

На Ореховском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в сторону Антоновки и о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

"Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

