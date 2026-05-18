На фронте произошло 203 боевых столкновения: враг запустил более 6 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб
С начала суток понедельника, 18 мая, на фронте произошло 203 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применив 22 ракеты, и 46 авиационных ударов – сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6080 дронов-камикадзе и осуществил 2298 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар с применением четырех КАБ и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из них – из РСЗО.
Ситуация в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча, Прилипка, Ветеринарное и в сторону Графского. Три из этих атак продолжаются.
- На Купянском направлении враг атаковал три раза в сторону Куриловки и Петропавловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Ставки, Заречное, Дробышево и в сторону Озерного. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении противник трижды штурмовал в сторону Рай-Александровки и Калеников.
На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Вольное, Торецкое и в сторону Константиновки, Кучерова Яра.
На Покровском направлении враг совершил 33 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Филия, Белицкое и Покровск.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 57 оккупантов и ранено 13, уничтожено две единицы автомобильной техники, одно укрытие и две пушки противника. Также повреждено одну единицу автомобильной техники, 22 укрытия противника и две пушки противника. Уничтожено или подавлено 210 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты проводили одну штурмовую операцию в сторону населенного пункта Вороное.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано 20 атак оккупантов, три из них еще продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в сторону Злагоды, Нового Запорожья, Чаривного, Цветкового, Ровного, Зализничного, Рыбного и Староукраинки.
- На Ореховском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
- На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал в районах Антоновки и острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль