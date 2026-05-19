Франция пригласила "Коалицию решительных" на парад 14 июля
Франция пригласила европейские государства, входящие в "Коалицию решительных" по Украине, принять участие в праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля в Париже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном приглашении, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Парад в Париже как сигнал поддержки Украины
Празднование в этом году пройдет под лозунгом "Европейского стратегического пробуждения". Событие состоится на фоне роста напряженности в трансатлантических отношениях, в частности из-за войны в Иране.
Ожидается, что военный парад станет возможностью для президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнуть политическую поддержку Украины.
Роль "Коалиции решительных" и дальнейшие шаги
"Коалиция решительных" находится под французским командованием с ноября 2025 года. В июле она должна перейти под британское председательство.
Формат объединяет около 25 стран, которые согласились развернуть в Украине многонациональные силы после достижения мирного соглашения с Россией.
Также сообщается, что более 30 государств-участников коалиции после заседания 24 февраля подтвердили свое участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины при поддержке США.
