Франция пригласила "Коалицию решительных" на парад 14 июля

Франция пригласила европейские государства, входящие в "Коалицию решительных" по Украине, принять участие в праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля в Париже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном приглашении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Парад в Париже как сигнал поддержки Украины

Празднование в этом году пройдет под лозунгом "Европейского стратегического пробуждения". Событие состоится на фоне роста напряженности в трансатлантических отношениях, в частности из-за войны в Иране.

Ожидается, что военный парад станет возможностью для президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнуть политическую поддержку Украины.

Роль "Коалиции решительных" и дальнейшие шаги

"Коалиция решительных" находится под французским командованием с ноября 2025 года. В июле она должна перейти под британское председательство.

Формат объединяет около 25 стран, которые согласились развернуть в Украине многонациональные силы после достижения мирного соглашения с Россией.

Также сообщается, что более 30 государств-участников коалиции после заседания 24 февраля подтвердили свое участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

