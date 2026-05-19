РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9417 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине Коалиция в поддержку Украины Коалиция желающих
786 12

Франция пригласила "Коалицию решительных" на парад 14 июля

Париж готовит участие партнеров Украины в праздновании Дня Бастилии

Франция пригласила европейские государства, входящие в "Коалицию решительных" по Украине, принять участие в праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля в Париже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном приглашении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Парад в Париже как сигнал поддержки Украины

Празднование в этом году пройдет под лозунгом "Европейского стратегического пробуждения". Событие состоится на фоне роста напряженности в трансатлантических отношениях, в частности из-за войны в Иране.

Ожидается, что военный парад станет возможностью для президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнуть политическую поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседу с Макроном: Франция готова работать над антибаллистикой. Это сильное решение

Роль "Коалиции решительных" и дальнейшие шаги

"Коалиция решительных" находится под французским командованием с ноября 2025 года. В июле она должна перейти под британское председательство.

Формат объединяет около 25 стран, которые согласились развернуть в Украине многонациональные силы после достижения мирного соглашения с Россией.

Также сообщается, что более 30 государств-участников коалиции после заседания 24 февраля подтвердили свое участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Читайте также: Цахкна призвал страны "Рамштайна" ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП: это создало бы необходимые условия для успеха

Автор: 

коалиция (3770) Франция (3713)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А ЗЄ вже надав дозвіл проводити парад у Парижі?
показать весь комментарий
19.05.2026 21:23 Ответить
+1
Коаліція обвислих скоріше а не рішучих. За стільки років ще не вирішили дати Україні зброю і заморожені рашистські активи. З такими ''рішучими'' скоро кацапи з корейцями, китайцями і іранцями будуть свої сраки підмивати в Ламанші
показать весь комментарий
19.05.2026 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЗЄ вже надав дозвіл проводити парад у Парижі?
показать весь комментарий
19.05.2026 21:23 Ответить
Назва шик... Самим не смішно? Може воно французькою круто звучить?
показать весь комментарий
19.05.2026 21:24 Ответить
Ну таке собі coalition des déterminés😸
показать весь комментарий
19.05.2026 21:27 Ответить
А яка там повна назва? Коаліція Рішучих Імпотентів?
показать весь комментарий
19.05.2026 21:28 Ответить
Парад проводять після перемоги.
показать весь комментарий
19.05.2026 21:31 Ответить
Але це не точно. 😁
показать весь комментарий
19.05.2026 21:34 Ответить
Коаліція обвислих скоріше а не рішучих. За стільки років ще не вирішили дати Україні зброю і заморожені рашистські активи. З такими ''рішучими'' скоро кацапи з корейцями, китайцями і іранцями будуть свої сраки підмивати в Ламанші
показать весь комментарий
19.05.2026 21:34 Ответить
Неоднозначный праздник. Особенно на фоне современности. На отрубили голов элите нации, потом все просрали и сейчас ( в недалеком будущем) негритосы будут ездить на повозках запряженных французами.
показать весь комментарий
19.05.2026 21:40 Ответить
А тим часом Британія дозволила безстроковий імпорт дизеля і керосину, виготовлених із російської нафти в третіх країнах.
показать весь комментарий
19.05.2026 21:40 Ответить
Могли і "потужного" запросити,як почесного гостя.Він би охоче погодився.)
показать весь комментарий
19.05.2026 22:05 Ответить
 
 