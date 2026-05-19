Франція запросила "коаліцію рішучих" на парад 14 липня

Париж готує участь партнерів України у святкуванні Бастилії

Франція запросила європейські держави, що входять до "коаліції рішучих" щодо України, взяти участь у святкуванні Дня взяття Бастилії 14 липня у Парижі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному запрошенні, з яким ознайомилась агенція Reuters.

Парад у Парижі як сигнал підтримки України

Святкування цього року проходитиме під гаслом "Європейського стратегічного пробудження". Подія відбудеться на тлі зростання напруженості у трансатлантичних відносинах, зокрема через війну в Ірані.

Очікується, що військовий парад стане можливістю для президента Франції Емманюеля Макрона підкреслити політичну підтримку України.

Роль коаліції рішучих та подальші кроки

"Коаліція рішучих" перебуває під французьким командуванням з листопада 2025 року. У липні вона має перейти під британське головування.

Формат об’єднує близько 25 країн, які погодилися розгорнути в Україні багатонаціональні сили після досягнення мирної угоди з Росією.

Також повідомляється, що понад 30 держав-учасниць коаліції після засідання 24 лютого підтвердили свою участь у наданні гарантій безпеки для України за підтримки США.

Топ коментарі
А ЗЄ вже надав дозвіл проводити парад у Парижі?
19.05.2026 21:23 Відповісти
Коаліція обвислих скоріше а не рішучих. За стільки років ще не вирішили дати Україні зброю і заморожені рашистські активи. З такими ''рішучими'' скоро кацапи з корейцями, китайцями і іранцями будуть свої сраки підмивати в Ламанші
19.05.2026 21:34 Відповісти
Але це не точно. 😁
19.05.2026 21:34 Відповісти
Назва шик... Самим не смішно? Може воно французькою круто звучить?
19.05.2026 21:24 Відповісти
Ну таке собі coalition des déterminés😸
19.05.2026 21:27 Відповісти
А яка там повна назва? Коаліція Рішучих Імпотентів?
19.05.2026 21:28 Відповісти
Парад проводять після перемоги.
19.05.2026 21:31 Відповісти
Неоднозначный праздник. Особенно на фоне современности. На отрубили голов элите нации, потом все просрали и сейчас ( в недалеком будущем) негритосы будут ездить на повозках запряженных французами.
19.05.2026 21:40 Відповісти
А тим часом Британія дозволила безстроковий імпорт дизеля і керосину, виготовлених із російської нафти в третіх країнах.
19.05.2026 21:40 Відповісти
Могли і "потужного" запросити,як почесного гостя.Він би охоче погодився.)
19.05.2026 22:05 Відповісти
 
 