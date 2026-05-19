Франція запросила "коаліцію рішучих" на парад 14 липня

Франція запросила європейські держави, що входять до "коаліції рішучих" щодо України, взяти участь у святкуванні Дня взяття Бастилії 14 липня у Парижі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному запрошенні, з яким ознайомилась агенція Reuters.

Парад у Парижі як сигнал підтримки України

Святкування цього року проходитиме під гаслом "Європейського стратегічного пробудження". Подія відбудеться на тлі зростання напруженості у трансатлантичних відносинах, зокрема через війну в Ірані.

Очікується, що військовий парад стане можливістю для президента Франції Емманюеля Макрона підкреслити політичну підтримку України.

Роль коаліції рішучих та подальші кроки

"Коаліція рішучих" перебуває під французьким командуванням з листопада 2025 року. У липні вона має перейти під британське головування.

Формат об’єднує близько 25 країн, які погодилися розгорнути в Україні багатонаціональні сили після досягнення мирної угоди з Росією.

Також повідомляється, що понад 30 держав-учасниць коаліції після засідання 24 лютого підтвердили свою участь у наданні гарантій безпеки для України за підтримки США.

