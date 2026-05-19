189 боевых столкновений с начала суток: враг больше всего атаковал на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток вторника, 19 мая, на фронте произошло 189 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 62 авиаудара, сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5662 дрона-камикадзе и совершил 2241 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боестолкновения. Противник осуществил 81 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Гранов, Лиман, Радьковка, Вильча и Старица.
На Купянском направлении наши защитники остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Кучеровка.
На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробишево, Озерное и Диброва.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка и Кривая Лука.
На Краматорском и Ореховском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.
- Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Долгой Балки.
- На Покровском направлении враг совершил 40 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Александровка, Покровск, Гришино, Котлино, Новопавловка, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Грузкое. Два боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 63 оккупанта и 12 ранено; уничтожено шесть единиц специальной техники врага, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами; повреждено три единицы автомобильной техники, два орудия и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 197 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты дважды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград и Березовое.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Ровнополье, Радостное, Рыбное, Доброполье, Еленокстантиновка, Новое Запорожье, Староукраинка, Цветково и Чаривное.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две штурмовые операции в направлении Антоновского моста и острова Белогрудый. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавил Генштаб ВСУ.
