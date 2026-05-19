Поражены командно-наблюдательный пункт, понтонно-мостовые переправы и другие объекты противника, - Генштаб
18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по командно-наблюдательному пункту противника в районе Тёткино (Курская обл., РФ), а также по его пунктам управления БПЛА в районах Александровки Херсонской области и Беловодов Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Другие успешные поражения
Кроме того, как отмечается, поражены две понтонно-мостовые переправы врага на ВОТ Донецкой области.
Также украинские воины наносили удары по скоплениям живой силы противника в районах Сичневого Днепропетровской области и Родинского в Донецкой области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3" были поражены Силами обороны на территории РФ.
