Уражено командно-спостережний пункт, понтонно-мостові переправи та інші об’єкти противника, - Генштаб
18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт противника у районі Тьоткіного (Курська обл., РФ), а також його пункти управління БпЛА у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Інші успішні ураження
Крім того, як зазначається, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на ТОТ Донецької області.
Також українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.
"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та НПС "Ярославль-3" уразили Сили оборони на території РФ.
