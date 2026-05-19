Уражено командно-спостережний пункт, понтонно-мостові переправи та інші об’єкти противника, - Генштаб

18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт противника у районі Тьоткіного (Курська обл., РФ), а також його пункти управління БпЛА у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Інші успішні ураження

Крім того, як зазначається, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на ТОТ Донецької області.

Також українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та НПС "Ярославль-3" уразили Сили оборони на території РФ.

